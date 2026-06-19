Fenerbahçe Beko final serisini noktayı nasıl koydu?
Fenerbahçe Beko final serisini noktayı nasıl koydu?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 77-75 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip seriyi 3-1 kazanarak 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko böylece üst üste üçüncü, toplamda ise 13. lig şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonluğun ardından gözler kulübün sezon genelindeki performansına ve elde ettiği başarılara çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 23:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'nın dış atış isabetleriyle skor üstünlüğünü ele geçirirken ilk periyodu 20-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko farkı kapatarak 20-20 eşitliği yakalasa da siyah-beyazlı ekip Yiğit Arslan'ın etkili oyunuyla yeniden üstünlüğü kurdu. Beşiktaş GAİN, devre arasına 45-40 önde girdi.
Fenerbahçe geri dönüşle kupaya uzandı
Üçüncü periyotta Beşiktaş GAİN farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Sarı-lacivertli ekip ise yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı eriterek oyuna ortak oldu. Ev sahibi ekip son çeyreğe 60-56 üstün girdi.
Final periyodunda Dotson ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle üstünlüğünü koruyan Beşiktaş GAİN, son bölüme önde girdi. Fenerbahçe Beko ise kritik dakikalarda Horton-Tucker ve Baldwin'in skor katkısıyla farkı kapattı. Son anlarda üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler mücadeleden 77-75 galip ayrıldı.
Fenerbahçe 13. kez şampiyon oldu
İlk lig şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda yaşayan Fenerbahçe Beko, 2025-26 sezonundaki zaferle birlikte toplam şampiyonluk sayısını 13'e çıkardı.
Sarı-lacivertli ekip daha önce 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
Sezonu üç kupayla tamamladı
Fenerbahçe Beko, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği dört organizasyonun üçünde şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertli takım Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi kupalarını kazandı.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, söz konusu üç organizasyonda da final veya şampiyonluk yolunda Beşiktaş GAİN karşısında üstünlük kurdu.
Jasikevicius kariyerindeki 20. kupayı kazandı
Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerindeki toplam şampiyonluk sayısını 20'ye yükseltti. Litvanyalı çalıştırıcı, Fenerbahçe Beko'da görev yaptığı süreçte THY Avrupa Ligi, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonlarında toplam 8 şampiyonluk elde etti.
Jasikevicius daha önce Zalgiris ile Litvanya Ligi ve Litvanya Kupası, Barcelona ile ise İspanya Ligi ve İspanya Kupası zaferleri yaşamıştı.
Sezon boyunca 87 maçta 64 galibiyet
Fenerbahçe Beko, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 87 karşılaşmanın 64'ünü kazandı. Sarı-lacivertli ekip Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maç oynadı.
Takım sezonu 64 galibiyet ve 23 mağlubiyetle tamamladı.
Son beş final eşleşmesinde üstünlük Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son beş final organizasyonundan da galibiyetle ayrıldı. İki ekip 2025 ve 2026 yıllarında Basketbol Süper Ligi finalleri ile Türkiye Kupası finallerinde, ayrıca 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.
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Fenerbahçe Beko final serisini noktayı nasıl koydu?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 77-75 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip seriyi 3-1 kazanarak 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko böylece üst üste üçüncü, toplamda ise 13. lig şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonluğun ardından gözler kulübün sezon genelindeki performansına ve elde ettiği başarılara çevrildi.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'nın dış atış isabetleriyle skor üstünlüğünü ele geçirirken ilk periyodu 20-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko farkı kapatarak 20-20 eşitliği yakalasa da siyah-beyazlı ekip Yiğit Arslan'ın etkili oyunuyla yeniden üstünlüğü kurdu. Beşiktaş GAİN, devre arasına 45-40 önde girdi.
Fenerbahçe geri dönüşle kupaya uzandı
Üçüncü periyotta Beşiktaş GAİN farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Sarı-lacivertli ekip ise yakaladığı 9-0'lık seriyle farkı eriterek oyuna ortak oldu. Ev sahibi ekip son çeyreğe 60-56 üstün girdi.
Final periyodunda Dotson ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle üstünlüğünü koruyan Beşiktaş GAİN, son bölüme önde girdi. Fenerbahçe Beko ise kritik dakikalarda Horton-Tucker ve Baldwin'in skor katkısıyla farkı kapattı. Son anlarda üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler mücadeleden 77-75 galip ayrıldı.
Fenerbahçe 13. kez şampiyon oldu
İlk lig şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda yaşayan Fenerbahçe Beko, 2025-26 sezonundaki zaferle birlikte toplam şampiyonluk sayısını 13'e çıkardı.
Sarı-lacivertli ekip daha önce 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
Sezonu üç kupayla tamamladı
Fenerbahçe Beko, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği dört organizasyonun üçünde şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertli takım Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi kupalarını kazandı.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, söz konusu üç organizasyonda da final veya şampiyonluk yolunda Beşiktaş GAİN karşısında üstünlük kurdu.
Jasikevicius kariyerindeki 20. kupayı kazandı
Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerindeki toplam şampiyonluk sayısını 20'ye yükseltti. Litvanyalı çalıştırıcı, Fenerbahçe Beko'da görev yaptığı süreçte THY Avrupa Ligi, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonlarında toplam 8 şampiyonluk elde etti.
Jasikevicius daha önce Zalgiris ile Litvanya Ligi ve Litvanya Kupası, Barcelona ile ise İspanya Ligi ve İspanya Kupası zaferleri yaşamıştı.
Sezon boyunca 87 maçta 64 galibiyet
Fenerbahçe Beko, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 87 karşılaşmanın 64'ünü kazandı. Sarı-lacivertli ekip Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maç oynadı.
Takım sezonu 64 galibiyet ve 23 mağlubiyetle tamamladı.
Son beş final eşleşmesinde üstünlük Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son beş final organizasyonundan da galibiyetle ayrıldı. İki ekip 2025 ve 2026 yıllarında Basketbol Süper Ligi finalleri ile Türkiye Kupası finallerinde, ayrıca 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.
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