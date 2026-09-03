Dusan Vlahovic, Beşiktaş tercihinin nedenini açıkladı!
Dusan Vlahovic, Beşiktaş tercihinin nedenini açıkladı!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp golcü Dusan Vlahovic dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş hakkındaki izlenimlerinden bahseden başarılı golcü transfer tercihi hakkında 'Her şeyden önce beni transfer etmek için gösterdikleri istek belirleyiciydi. Bütün yaz benimle iletişim kurmaya çalıştılar. Beni getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu benim çok hoşuma gitti' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 12:46
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 12:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Juventus'tan kadrosuna kattığı Sırp golcü Dusan Vlahovic, Mozzart TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
KARŞILAMA TÖRENİ
"İlk izlenimlerim mükemmel. Hem yaşadığım deneyim hem havaalanında karşılanma biçimim hem de sonrasında statta düzenlenen karşılama töreni açısından son derece memnunum ve çok mutluyum. Şehri ise fazla gezme fırsatım olmadı. Yalnızca otelden antrenmana giderken ya da antrenman merkezinden stada geçerken görebildiğim kadarıyla biliyorum. Fakat şimdiye kadar gördüklerim çok hoşuma gitti. Zaten İstanbul hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Burası çok ciddi bir şehir, gerçek bir metropol. Umarım her şey olması gerektiği gibi ilerler."
"BANA ÇOK TUHAF GELDİ"
"Evet, alışılmış bir durum değil ve bana gerçekten çok tuhaf geldi. Tuhaf derken, taraftarlarda böyle bir coşku ve mutluluk yaratabileceğim benim için hayal bile edilemezdi. Bundan dolayı çok mutluyum. Taraftarların ateşli olduğunu, futbolu çok sevdiklerini ve her şeyi kalplerine çok yakın tuttuklarını biliyordum ancak bunun bu boyutta olmasını beklemiyordum. Onlar futbol için yaşıyor. Kulüpleri ve futbolcular, onlar için kelimenin tam anlamıyla her şey demek. Gerçekten olağanüstüydü."
"TRANSFERİMDE EN ÖNEMLİ ETKEN..."
"Elbette oldu. Her şeyden önce beni transfer etmek için gösterdikleri istek belirleyiciydi. Bütün yaz benimle iletişim kurmaya çalıştılar. Beni getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü genel olarak insanın, kendisini en fazla isteyen yere gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Başkanı ve sportif direktörü Belgrad'a geldiler. Burada yedi ila on gün arasında kaldılar ve görüşmeler yaptık. Dolayısıyla her şeyden önce onların isteği, hedefleri ve sundukları proje belirleyici oldu. Elbette çok iyi tanıdığım ve Fiorentina'da birlikte çalıştığım teknik direktör de etkiliydi. Hatta belki de en önemli etken oydu."
ITALIANO İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ
"Teknik direktörle görüştüm. Beşiktaş'a gelir gelmez telefonla konuştuk. Çünkü birlikte çalıştığımız dönemden sonra da iletişimimizi sürdürmüştük. Fiorentina'da geçirdiğimiz altı aylık dönemde gerçekten mükemmel bir iş birliğimiz vardı ve sonrasında da sık sık konuşmaya devam ettik.
Beni arayarak Beşiktaş'a geleceğini, bu kararı verdiğini, burada ciddi bir proje ve büyük hedefler bulunduğunu söyledi. Sanırım haziran ayıydı. Muhtemelen sonrasında kulüp yöneticileriyle görüştü ve beni transfer etmek istediğini söyledi. Ben de onunla yeniden çalışma isteğimi dile getirdim.
Çünkü onun beni çok iyi tanıyan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Benden ne beklediğini, benimsediği oyun tarzını ve santrforlardan neler istediğini biliyorum. Ayrıca onun çalıştırdığı takımlarda santrforların her zaman gol attığını da biliyorum.
Takımları her zaman iyi futbol oynadı. Sonuçta Bologna ile İtalya Kupası'nı kazandı ve Fiorentina ile Avrupa kupalarında iki kez final oynadı. Çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla kariyerimin bu aşamasında bunun benim için en doğru karar olduğuna inanıyorum."
"BEN BASKIYLA YAŞAMAYA ALIŞKINIM"
"Elbette baskı yaratıyor ancak çocukluğumdan beri bununla yaşamaya alışkınım. Benden sürekli en iyisi bekleniyor ve söylediğim gibi, buna alıştım. Benim görevim çalışmak, teknik direktörümü dinlemek, kendimi mümkün olduğunca takımın hizmetine sunmak ve sahada elimden geldiğince katkıda bulunmak. Her şey takım için yapılmalı ve takım daima birinci sırada olmalı."
"KİMSEYLE BİR TEMASIM OLMADI"
"Hayır, açıkçası görüşmedim. Onlarla herhangi bir temasım olmadı, konuşmadık."
GALATASARAY, FENERBAHÇE, TRABZONSPOR...
"Hedeflerim her zaman en üst seviyededir. Daima en büyük hedeflerin peşinden koşarım. Elbette kolay olmayacak. Rakiplerimiz arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor var... Herhangi bir takımı unutmak istemem ancak bizimle birlikte bu üç takımın şampiyonluğun en büyük adayları olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kolay olmayacak fakat benim hedefim ve arzum Beşiktaş ile şampiyon olmak."
SÜPER LİG İÇİN AÇIKLAMA
"Ligi tanıyorum. Diğer ligleri izlediğim gibi Türk ligini de izledim ve takip ettim. Elbette daha önce de buraya iyi futbolcular geliyordu ancak son yıllarda seviyenin daha da yükseldiğini düşünüyorum. Dört ciddi takım var. Diğer karşılaşmaların kolay olduğu düşünülüyor fakat kesinlikle öyle değiller. Öteki takımlarda da çok kaliteli futbolcular bulunuyor. Kolay bir lig değil."
"RENKLERİN KARARIM ÜZERİNDE ETKİSİ OLMADI"
"Renklerin kararım üzerinde etkisi olmadı. Biz profesyoneliz ve işimizi yapıyoruz. Ancak elbette yine siyah-beyazlı bir takımda olduğum için mutluyum. Çocukluğumdan beri Partizan taraftarıyım fakat profesyonel bir futbolcuyum. Başka renkler de olabilirdi. Önemli olan benim memnun olmam."
"HERKES İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR"
"Yorumlara bakmıyorum. Herkes istediğini söyleyebilir ve istediğini düşünebilir. Futbol, dünyadaki en popüler spor ve önemsiz şeylerin en önemlisidir. Çünkü herkesin futbol hakkında bir fikri olabilir. Elbette herkes, kendi bakış açısından haklı olabilir. Ancak ben bunlarla ilgilenmiyorum. Benim kendi yolum, hedeflerim ve amaçlarım var. Önemli olan tek şeyin benim kendimi nasıl hissettiğim ve ne düşündüğüm olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ancak bunlar beni fazla etkilemiyor ve üzerlerinde durmuyorum."
"KÜÇÜK BİR JEST OLARAK GÖRÜYORUM"
"Bunun güzel bir davranış olacağını düşündüm çünkü bir yıldır UNICEF ile birlikte çalışıyorum. UNICEF İyi Niyet Elçisiyim ve bunun bir parçası olma fırsatına sahip olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu nedenle bunu küçük bir jest olarak görüyorum. Benim açımdan çok özel veya olağanüstü bir şey değil. Yalnızca doğru olduğunu düşündüğüm ve yapmam gerektiğini hissettiğim şeyi yapıyorum."
TRANSFER DÖNEMİNDE YAŞANANLARIN GERÇEK YÜZÜ
"Birçok kulüple pek çok görüşme yapıldı. Bu kaçınılmazdı çünkü serbest bir futbolcuydum. Sözleşmem sona ermişti ve her kulüp, tabiri caizse nabız yoklamak ya da beni transfer etmek için girişimde bulundu. Söylediğim gibi, birçok kulüple görüştüm. Ancak daha önce açıkladığım nedenlerden dolayı Beşiktaş'ı seçtim ve konu böyle sonuçlandı. Transfer dönemi sürekli değişen, canlı bir süreçtir. Bir gün bir şey olur, ertesi gün tamamen farklı bir gelişme yaşanır. Her gün gerçekten çok fazla şey değişiyor. Uzun süre düşündüm ve oldukça sabırlı davrandım. Sonunda, kariyerimin bu aşaması için en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek ama benim düşüncem bu yönde."
"BEN BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSUYUM"
"Bu konuda konuşmak istemiyorum. Şu anda bütün odağım Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın futbolcusuyum. En kısa zamanda form tutmak ve takımın mümkün olan en iyi sonuçları almasına yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum."
JUVENTUS'TAN AYRILIĞI İÇİN YANIT
"Sözleşmem 30 Haziran'a kadar devam ediyordu. Sözleşmem sona erdikten sonra serbest oyuncu oldum. Juventus'ta dört buçuk harika yıl geçirdim. Kulüpteki ilişkiler, kulübün büyüklüğü, taraftarlar ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinin parçası olmanın getirdiği diğer her şey açısından harika bir dönemdi. Juventus'un bir parçası olma, o formayı giyme, sahaya çıkma, kulübü temsil etme ve goller atma fırsatına sahip olduğum için büyük bir onur ve mutluluk duydum. Kulüpteki herkese, bütün taraftarlara ve takım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Benim için gerçekten olağanüstü bir deneyimdi. Elbette daha büyük hedefler için mücadele edememiş olmamız ve daha fazla kupa kazanma fırsatı bulamamamız nedeniyle büyük bir üzüntü duyuyorum. Ancak Juventus gibi bir kulübün en kısa zamanda yeniden o yola döneceğinden eminim. Çünkü bu, kulübün kanında var. Juventus kurulduğu günden beri bunu yaptı ve kim bilir daha kaç yıl yapmaya devam edecek."
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
"Evet, kesinlikle öyleydi. Bana göre herkesin bildiği bir nedenden dolayı sezona yedek kulübesinde başladım: Sözleşmemin son yılına giriyordum. Benim düşünceme göre sezona kulübede başlamamın tek nedeni buydu. Elbette takıma iki yeni santrfor da katılmıştı fakat tercih ettiğim yolun sonucu olduğu için bu rolü kabul ettim.
Kamuoyunun, medyanın ve taraftarların baskısı ortaya çıktı. Taraftarları tamamen anlıyorum. Çünkü onlar, karşılarına çıkarılan haberleri okuyor ve kabul ediyorlar. Juventus ile sözleşmemin uzatılması hakkında üç yıl boyunca haberler yapıldı ve bu konu her gün gündeme getirildi. Ancak bu üç yıl içerisinde kulüp yönetimiyle tek bir somut görüşme bile yapmadım. Gerçek bundan ibaret.
Yönetimle ilk kez geçen sezonun sonlarına doğru ve sezon bittikten sonra görüştüm. Son görüşmemizi 2 Haziran'da yaptık. Bu görüşme anlaşma sağlanamadan sona erdi ve sonrasında Juventus ile başka bir temasım olmadı. Çeşitli şartlar öne sürdüğüme ilişkin çok fazla şey söylendi ancak bunların çoğu doğru değildi. Bütün bunlar belki üzerimde baskı oluşturmak için yapılıyordu ya da arkasında başka bir neden vardı. Fakat gerçekleri ve neler yaşandığını bildiğim için beni fazla etkilemedi.
Sakatlığın bana büyük ölçüde zarar verdiği kesin. Ağır bir sakatlık, ameliyat ve rehabilitasyon süreci nedeniyle fiilen dört buçuk ay sahalardan uzak kaldım. Şimdi de istediğim seviyeye gelebilmek için biraz zamana ihtiyacım olacak. Çünkü yine sezon öncesi hazırlık kampı geçirmedim. Takım yaklaşık bir buçuk aydır çalışıyor ve şimdiden yedi-sekiz maç oynadı. Bu nedenle elbette biraz zamana ihtiyacım olacak. Ancak sabırlıyım ve arzuladığım forma mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmek için azami şekilde çalışıyorum."
"SABIRSIZLANIYORUM"
"Elbette sabırsızlanıyorum çünkü santrforlar gollerle yaşar. Bu bir gerçek. Bir forvet olarak gol atamadığınızda zorlanırsınız çünkü insanlar sizden bunu bekler. Sonuçta bu sizin işinizdir. Taraftarlar santrforlardan gol bekler. Santrforlar da kendilerine verilen desteğin karşılığını gollerle vermeyi ve bu sayede takıma mümkün olduğunca yardımcı olmayı ister.
Dolayısıyla kesinlikle sabırsızlanıyorum. Ancak en önemlisi adım adım ilerlemek, mümkün olan en kısa sürede ritmimi bulmak ve Allah'ın izniyle herhangi bir sakatlık yaşamadan her şeyin yolunda gitmesi. Goller, bir santrfor için en önemli şeydir. Bu nedenle ilk golün yakında geleceğini umuyorum."
"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
"Umarım. Hedefim ve arzum her zaman bu. Bundan kaçmıyorum. Beşiktaş ile şampiyon olmak istediğimi yalnızca taraftarları mutlu etmek ya da söylenmesi gereken bir şeyi söylemiş olmak için dile getirmiyorum. Bu gerçekten benim hedefim ve arzum.
Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemeyiz çünkü kontrol edemeyeceğimiz yüzlerce şey var. Ancak bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıp yapmayacağımızı sorarsanız, kesinlikle yapacağız.
En önemlisi, her şey bittikten ve hesap kapandıktan sonra 'Keşke o dönemde biraz daha fazla çalışsaydık, o zaman şampiyon olurduk' diyerek kendimize acımamak. Bunun yerine elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyebilmeliyiz. Başka biri bizden daha iyiyse elini sıkarız. Bu, sporda son derece normal ve meşru bir durumdur. Fakat diğer takımlarla rekabet edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
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Dusan Vlahovic, Beşiktaş tercihinin nedenini açıkladı!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp golcü Dusan Vlahovic dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş hakkındaki izlenimlerinden bahseden başarılı golcü transfer tercihi hakkında 'Her şeyden önce beni transfer etmek için gösterdikleri istek belirleyiciydi. Bütün yaz benimle iletişim kurmaya çalıştılar. Beni getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu benim çok hoşuma gitti' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Juventus'tan kadrosuna kattığı Sırp golcü Dusan Vlahovic, Mozzart TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
KARŞILAMA TÖRENİ
"İlk izlenimlerim mükemmel. Hem yaşadığım deneyim hem havaalanında karşılanma biçimim hem de sonrasında statta düzenlenen karşılama töreni açısından son derece memnunum ve çok mutluyum. Şehri ise fazla gezme fırsatım olmadı. Yalnızca otelden antrenmana giderken ya da antrenman merkezinden stada geçerken görebildiğim kadarıyla biliyorum. Fakat şimdiye kadar gördüklerim çok hoşuma gitti. Zaten İstanbul hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Burası çok ciddi bir şehir, gerçek bir metropol. Umarım her şey olması gerektiği gibi ilerler."
"BANA ÇOK TUHAF GELDİ"
"Evet, alışılmış bir durum değil ve bana gerçekten çok tuhaf geldi. Tuhaf derken, taraftarlarda böyle bir coşku ve mutluluk yaratabileceğim benim için hayal bile edilemezdi. Bundan dolayı çok mutluyum. Taraftarların ateşli olduğunu, futbolu çok sevdiklerini ve her şeyi kalplerine çok yakın tuttuklarını biliyordum ancak bunun bu boyutta olmasını beklemiyordum. Onlar futbol için yaşıyor. Kulüpleri ve futbolcular, onlar için kelimenin tam anlamıyla her şey demek. Gerçekten olağanüstüydü."
"TRANSFERİMDE EN ÖNEMLİ ETKEN..."
"Elbette oldu. Her şeyden önce beni transfer etmek için gösterdikleri istek belirleyiciydi. Bütün yaz benimle iletişim kurmaya çalıştılar. Beni getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü genel olarak insanın, kendisini en fazla isteyen yere gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Başkanı ve sportif direktörü Belgrad'a geldiler. Burada yedi ila on gün arasında kaldılar ve görüşmeler yaptık. Dolayısıyla her şeyden önce onların isteği, hedefleri ve sundukları proje belirleyici oldu. Elbette çok iyi tanıdığım ve Fiorentina'da birlikte çalıştığım teknik direktör de etkiliydi. Hatta belki de en önemli etken oydu."
ITALIANO İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ
"Teknik direktörle görüştüm. Beşiktaş'a gelir gelmez telefonla konuştuk. Çünkü birlikte çalıştığımız dönemden sonra da iletişimimizi sürdürmüştük. Fiorentina'da geçirdiğimiz altı aylık dönemde gerçekten mükemmel bir iş birliğimiz vardı ve sonrasında da sık sık konuşmaya devam ettik.
Beni arayarak Beşiktaş'a geleceğini, bu kararı verdiğini, burada ciddi bir proje ve büyük hedefler bulunduğunu söyledi. Sanırım haziran ayıydı. Muhtemelen sonrasında kulüp yöneticileriyle görüştü ve beni transfer etmek istediğini söyledi. Ben de onunla yeniden çalışma isteğimi dile getirdim.
Çünkü onun beni çok iyi tanıyan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Benden ne beklediğini, benimsediği oyun tarzını ve santrforlardan neler istediğini biliyorum. Ayrıca onun çalıştırdığı takımlarda santrforların her zaman gol attığını da biliyorum.
Takımları her zaman iyi futbol oynadı. Sonuçta Bologna ile İtalya Kupası'nı kazandı ve Fiorentina ile Avrupa kupalarında iki kez final oynadı. Çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla kariyerimin bu aşamasında bunun benim için en doğru karar olduğuna inanıyorum."
"BEN BASKIYLA YAŞAMAYA ALIŞKINIM"
"Elbette baskı yaratıyor ancak çocukluğumdan beri bununla yaşamaya alışkınım. Benden sürekli en iyisi bekleniyor ve söylediğim gibi, buna alıştım. Benim görevim çalışmak, teknik direktörümü dinlemek, kendimi mümkün olduğunca takımın hizmetine sunmak ve sahada elimden geldiğince katkıda bulunmak. Her şey takım için yapılmalı ve takım daima birinci sırada olmalı."
"KİMSEYLE BİR TEMASIM OLMADI"
"Hayır, açıkçası görüşmedim. Onlarla herhangi bir temasım olmadı, konuşmadık."
GALATASARAY, FENERBAHÇE, TRABZONSPOR...
"Hedeflerim her zaman en üst seviyededir. Daima en büyük hedeflerin peşinden koşarım. Elbette kolay olmayacak. Rakiplerimiz arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor var... Herhangi bir takımı unutmak istemem ancak bizimle birlikte bu üç takımın şampiyonluğun en büyük adayları olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kolay olmayacak fakat benim hedefim ve arzum Beşiktaş ile şampiyon olmak."
SÜPER LİG İÇİN AÇIKLAMA
"Ligi tanıyorum. Diğer ligleri izlediğim gibi Türk ligini de izledim ve takip ettim. Elbette daha önce de buraya iyi futbolcular geliyordu ancak son yıllarda seviyenin daha da yükseldiğini düşünüyorum. Dört ciddi takım var. Diğer karşılaşmaların kolay olduğu düşünülüyor fakat kesinlikle öyle değiller. Öteki takımlarda da çok kaliteli futbolcular bulunuyor. Kolay bir lig değil."
"RENKLERİN KARARIM ÜZERİNDE ETKİSİ OLMADI"
"Renklerin kararım üzerinde etkisi olmadı. Biz profesyoneliz ve işimizi yapıyoruz. Ancak elbette yine siyah-beyazlı bir takımda olduğum için mutluyum. Çocukluğumdan beri Partizan taraftarıyım fakat profesyonel bir futbolcuyum. Başka renkler de olabilirdi. Önemli olan benim memnun olmam."
"HERKES İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR"
"Yorumlara bakmıyorum. Herkes istediğini söyleyebilir ve istediğini düşünebilir. Futbol, dünyadaki en popüler spor ve önemsiz şeylerin en önemlisidir. Çünkü herkesin futbol hakkında bir fikri olabilir. Elbette herkes, kendi bakış açısından haklı olabilir. Ancak ben bunlarla ilgilenmiyorum. Benim kendi yolum, hedeflerim ve amaçlarım var. Önemli olan tek şeyin benim kendimi nasıl hissettiğim ve ne düşündüğüm olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ancak bunlar beni fazla etkilemiyor ve üzerlerinde durmuyorum."
"KÜÇÜK BİR JEST OLARAK GÖRÜYORUM"
"Bunun güzel bir davranış olacağını düşündüm çünkü bir yıldır UNICEF ile birlikte çalışıyorum. UNICEF İyi Niyet Elçisiyim ve bunun bir parçası olma fırsatına sahip olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu nedenle bunu küçük bir jest olarak görüyorum. Benim açımdan çok özel veya olağanüstü bir şey değil. Yalnızca doğru olduğunu düşündüğüm ve yapmam gerektiğini hissettiğim şeyi yapıyorum."
TRANSFER DÖNEMİNDE YAŞANANLARIN GERÇEK YÜZÜ
"Birçok kulüple pek çok görüşme yapıldı. Bu kaçınılmazdı çünkü serbest bir futbolcuydum. Sözleşmem sona ermişti ve her kulüp, tabiri caizse nabız yoklamak ya da beni transfer etmek için girişimde bulundu. Söylediğim gibi, birçok kulüple görüştüm. Ancak daha önce açıkladığım nedenlerden dolayı Beşiktaş'ı seçtim ve konu böyle sonuçlandı. Transfer dönemi sürekli değişen, canlı bir süreçtir. Bir gün bir şey olur, ertesi gün tamamen farklı bir gelişme yaşanır. Her gün gerçekten çok fazla şey değişiyor. Uzun süre düşündüm ve oldukça sabırlı davrandım. Sonunda, kariyerimin bu aşaması için en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek ama benim düşüncem bu yönde."
"BEN BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSUYUM"
"Bu konuda konuşmak istemiyorum. Şu anda bütün odağım Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın futbolcusuyum. En kısa zamanda form tutmak ve takımın mümkün olan en iyi sonuçları almasına yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum."
JUVENTUS'TAN AYRILIĞI İÇİN YANIT
"Sözleşmem 30 Haziran'a kadar devam ediyordu. Sözleşmem sona erdikten sonra serbest oyuncu oldum. Juventus'ta dört buçuk harika yıl geçirdim. Kulüpteki ilişkiler, kulübün büyüklüğü, taraftarlar ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinin parçası olmanın getirdiği diğer her şey açısından harika bir dönemdi. Juventus'un bir parçası olma, o formayı giyme, sahaya çıkma, kulübü temsil etme ve goller atma fırsatına sahip olduğum için büyük bir onur ve mutluluk duydum. Kulüpteki herkese, bütün taraftarlara ve takım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Benim için gerçekten olağanüstü bir deneyimdi. Elbette daha büyük hedefler için mücadele edememiş olmamız ve daha fazla kupa kazanma fırsatı bulamamamız nedeniyle büyük bir üzüntü duyuyorum. Ancak Juventus gibi bir kulübün en kısa zamanda yeniden o yola döneceğinden eminim. Çünkü bu, kulübün kanında var. Juventus kurulduğu günden beri bunu yaptı ve kim bilir daha kaç yıl yapmaya devam edecek."
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
"Evet, kesinlikle öyleydi. Bana göre herkesin bildiği bir nedenden dolayı sezona yedek kulübesinde başladım: Sözleşmemin son yılına giriyordum. Benim düşünceme göre sezona kulübede başlamamın tek nedeni buydu. Elbette takıma iki yeni santrfor da katılmıştı fakat tercih ettiğim yolun sonucu olduğu için bu rolü kabul ettim.
Kamuoyunun, medyanın ve taraftarların baskısı ortaya çıktı. Taraftarları tamamen anlıyorum. Çünkü onlar, karşılarına çıkarılan haberleri okuyor ve kabul ediyorlar. Juventus ile sözleşmemin uzatılması hakkında üç yıl boyunca haberler yapıldı ve bu konu her gün gündeme getirildi. Ancak bu üç yıl içerisinde kulüp yönetimiyle tek bir somut görüşme bile yapmadım. Gerçek bundan ibaret.
Yönetimle ilk kez geçen sezonun sonlarına doğru ve sezon bittikten sonra görüştüm. Son görüşmemizi 2 Haziran'da yaptık. Bu görüşme anlaşma sağlanamadan sona erdi ve sonrasında Juventus ile başka bir temasım olmadı. Çeşitli şartlar öne sürdüğüme ilişkin çok fazla şey söylendi ancak bunların çoğu doğru değildi. Bütün bunlar belki üzerimde baskı oluşturmak için yapılıyordu ya da arkasında başka bir neden vardı. Fakat gerçekleri ve neler yaşandığını bildiğim için beni fazla etkilemedi.
Sakatlığın bana büyük ölçüde zarar verdiği kesin. Ağır bir sakatlık, ameliyat ve rehabilitasyon süreci nedeniyle fiilen dört buçuk ay sahalardan uzak kaldım. Şimdi de istediğim seviyeye gelebilmek için biraz zamana ihtiyacım olacak. Çünkü yine sezon öncesi hazırlık kampı geçirmedim. Takım yaklaşık bir buçuk aydır çalışıyor ve şimdiden yedi-sekiz maç oynadı. Bu nedenle elbette biraz zamana ihtiyacım olacak. Ancak sabırlıyım ve arzuladığım forma mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmek için azami şekilde çalışıyorum."
"SABIRSIZLANIYORUM"
"Elbette sabırsızlanıyorum çünkü santrforlar gollerle yaşar. Bu bir gerçek. Bir forvet olarak gol atamadığınızda zorlanırsınız çünkü insanlar sizden bunu bekler. Sonuçta bu sizin işinizdir. Taraftarlar santrforlardan gol bekler. Santrforlar da kendilerine verilen desteğin karşılığını gollerle vermeyi ve bu sayede takıma mümkün olduğunca yardımcı olmayı ister.
Dolayısıyla kesinlikle sabırsızlanıyorum. Ancak en önemlisi adım adım ilerlemek, mümkün olan en kısa sürede ritmimi bulmak ve Allah'ın izniyle herhangi bir sakatlık yaşamadan her şeyin yolunda gitmesi. Goller, bir santrfor için en önemli şeydir. Bu nedenle ilk golün yakında geleceğini umuyorum."
"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
"Umarım. Hedefim ve arzum her zaman bu. Bundan kaçmıyorum. Beşiktaş ile şampiyon olmak istediğimi yalnızca taraftarları mutlu etmek ya da söylenmesi gereken bir şeyi söylemiş olmak için dile getirmiyorum. Bu gerçekten benim hedefim ve arzum.
Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemeyiz çünkü kontrol edemeyeceğimiz yüzlerce şey var. Ancak bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıp yapmayacağımızı sorarsanız, kesinlikle yapacağız.
En önemlisi, her şey bittikten ve hesap kapandıktan sonra 'Keşke o dönemde biraz daha fazla çalışsaydık, o zaman şampiyon olurduk' diyerek kendimize acımamak. Bunun yerine elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyebilmeliyiz. Başka biri bizden daha iyiyse elini sıkarız. Bu, sporda son derece normal ve meşru bir durumdur. Fakat diğer takımlarla rekabet edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
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