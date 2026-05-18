Dünya Kupası yolunda A Milli Takım kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı’nın, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki 35 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda Avrupa’nın farklı liglerinde forma giyen isimler de yer aldı. Milliler, turnuva öncesinde iki hazırlık maçı oynayacak.
Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 19:00
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 19:03
Milli takım kamp programı netleşti
A Milli Futbol Takımı, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde antrenmanlara başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, 29 Mayıs Cuma günü aynı tesiste kampa girecek.
Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından milli takım kafilesi, Venezuela maçı için ABD’ye hareket edecek. Teknik heyetin, hazırlık maçlarının ardından nihai kadroyu şekillendirmesi bekleniyor.
Kaleciler
Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha
Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet
Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
