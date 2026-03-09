Devler Ligi'nde avantaj peşinde! Galatasaray'ın rakibi Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray yarın sahasında Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde avantajlı bir skor ile sahadan ayrılmayı hedefliyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 09.03.2026 09:58
Haber Güncellenme Tarihi: 09.03.2026 09:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.
Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
DÜNYANIN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA OLACAK
Galatasaray-Liverpool müsabakası, dünya genelinde futbolseverlerin büyük ilgisini çekecek.
RAMS Park'ta yapılacak karşılaşma, 20.45'te başlayacak tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Özellikle son yıllarda iç saha maçlarında oluşan atmosferle Avrupa spor kamuoyunun dikkatini çeken sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'u ağırlayacağı mücadele, futbolseverleri ekran başına oturtacak.
Mücadelenin tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.
LİG ETABINDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi.
Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.
Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.
SARI-KIRMIZILILAR TAM KADRO
Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.
Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.
YEDİ OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.
Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.
Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak yarınki mücadelede sahadaki yerini alamayacak.
RÖVANŞ MAÇI 18 MART'TA
Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.
Taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
OSİMHEN, BURAK YILMAZ'IN REKORUNU EGALE ETMEK İÇİN MÜCADELE EDECEK
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.
"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek.
Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.
Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, son şampiyon ünvanıyla mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de bu sezon rakiplerinin gerisine düştü.
"Kırmızılar" 29 haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 48 puanı bulunan Liverpool, lider Arsenal'in 19 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. İyi bir sezon geçirmeyen Slot'un öğrencilerinin, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için ya Premier Lig'de üst sıralara tırmanması ya da "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşması gerekiyor.
YAZ TRANSFERİNDE YARIM MİLYAR AVRO HARCADI
İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.
Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, bu yıl 6 sezonluk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini dindirmek için mücadele ediyor.
Birçok yıldız futbolcunun top koşturduğu İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde rekor bonservis ücretleri ödeyerek kadrosunu daha da kuvvetli hale getirdi.
Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından 140 milyon avro bedelle Florian Wirtz'i alan Liverpool, 120 milyon avro bonservis ödeyerek Newcastle United'tan Alexanfer Isak'ı transfer etti. Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon avro ödeyen "Kırmızılar", Bournemouth'tan Milos Kerkez'i 45, Bayer Leverkusen'den de Jeremie Frimpong'u 40 milyon avroya aldı.
GALATASARAY'IN KADROSU
Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan futbolcular şöyle:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey
Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina
Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.
LİVERPOOL KADROSU
Liverpool'un UEFA listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
LİVERPOOL KADROSU
Liverpool'un UEFA listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman
Savunma: Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Conor Bradley, Andy Robertson, Jaremie Frimpong
Orta saha: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch
Forvet: Alexander Isak, Muhammed Salah, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Rio Ngumoha.
Çok Okunanlar