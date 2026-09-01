Cihan Kamer tek tek açıkladı! İşte Fenerbahçe'de ayrılacak isimler
Cihan Kamer tek tek açıkladı! İşte Fenerbahçe'de ayrılacak isimler
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer basın toplantısında ayrılacak isimleri tek tek açıkladı. Cihan Kamer açıklamasında 'Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Talisca'yı tüm taraftarlarımızın alkışı ile uğurlayacağız.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar..
Haber Giriş Tarihi: 01.09.2026 12:54
Haber Güncellenme Tarihi: 01.09.2026 12:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sponsorluk töreninde transfer ve ayrılıklar için konuştu. İşte o sözler...
İşte Cihan Kamer'in açıklamaları
"KOLAY DEĞİL BU"
"Eskiden 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane futbolcu almıştık. Bunlardan biri André Santos, biri de Baroni idi. Birisi de milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar tam 11 milyon euro ikisinin değeri. 5,5 milyon euro transfer ödemeli, 750 bin euro 800 bin euro maaşlar. Şimdi baktığınız zaman yani bir futbolcu için 40 milyon 50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, %40 üzerine ödenen vergiler... Baktığınız zaman hakikaten hiç kolay değil bu ekonomi."
"BUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"
"Bizi bağlayan 10+4 kuralı var. 10 tane futbolcumuz kadrolarını yerlerini aldı. Aslında 4 genç oyuncu da tamamlandı. Bir kadroyu oluşturken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Daha önce maalesef 10+4 geleceği bile bile önlem alınmamış, 9-10 tane satmamız gereken bir oyuncu ekibiyle karşılaştık. TFF'ye teşekkür ediyorum, önemli ve değerli bir katkı sağladılar son değişiklikle. Oyuncular lisanslanabilecek, elde kalanlar. UEFA ve Türkiye Kupası'nda olabilecekler. Kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçildi."
"YOLLARIMIZI AYIRDIK"
"Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var, nasıl olsa lisans iptal olacak, 2-3 senelik parayı alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler vardı. Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak."
TRANSFER ÇALIŞMALARI
"23 yaş altı çalışmamız var. Transfer Avrupa'da bu gece, bizde 4'ünde bitiyor. Bizim 1-2 gün içinde genç, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde, hiç önemli değil."
"BÖYLE İLERLEMEK İSTİYORUZ"
"En son maçta, Samsunspor maçında, bir Oğuz ön plana çıktı, bütün oyuncularımız artık ön plana çıkacak. Fenerbahçe bir yıldızlar topluluğu. İlk hedefi başardık. İkinci hedef ilk 24. Bu şekilde ilerlemek istiyoruz."
"8 MİLYON EURO DAHA ÖDEYECEĞİZ"
"Satışlarla ve UEFA'dan gelen parayla ekonomimiz rahatlandı deniyor ama örnek olsun diyorum; Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon Euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz. Gönderdiklerimizden transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik ama 8 milyon Euro transfer taksidi var."
"YÖNETMEK KOLAY DEĞİL"
"Bizim harcamalarımız, neredeyse Avrupa'daki üst düzey kulüpler noktasında ama gelirlerimiz... Avrupa'daki gelirler ile kıyaslayalım. Hakikaten böyle bir ekonomiyi yönetmek çok kolay değil."
ANDERSON TALISCA
"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."
"KANATLARDA OYNAYAN 10 NUMARA"
"Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var."
"OLMAZSA OLMAYACAK!"
"3 gün bir maç oynayacağız, kolay takvim değil. Kolay takvimden de gelmedik. Asensio'nun yokluğu çok önemli bizim için. Eğer stoperlerimizde sıkıntı olsaydı, yedeklememiştik. 3 günde 1 maç temposu kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takım, değerli bir takımımız var. Olursa kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışımız var. Arayışımız değil, görüşmelerimiz var. Olursa 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak."
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
"Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüşüyor diye biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız."
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Cihan Kamer tek tek açıkladı! İşte Fenerbahçe'de ayrılacak isimler
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer basın toplantısında ayrılacak isimleri tek tek açıkladı. Cihan Kamer açıklamasında 'Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Talisca'yı tüm taraftarlarımızın alkışı ile uğurlayacağız.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar..
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sponsorluk töreninde transfer ve ayrılıklar için konuştu. İşte o sözler...
İşte Cihan Kamer'in açıklamaları
"KOLAY DEĞİL BU"
"Eskiden 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane futbolcu almıştık. Bunlardan biri André Santos, biri de Baroni idi. Birisi de milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar tam 11 milyon euro ikisinin değeri. 5,5 milyon euro transfer ödemeli, 750 bin euro 800 bin euro maaşlar. Şimdi baktığınız zaman yani bir futbolcu için 40 milyon 50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, %40 üzerine ödenen vergiler... Baktığınız zaman hakikaten hiç kolay değil bu ekonomi."
"BUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ"
"Bizi bağlayan 10+4 kuralı var. 10 tane futbolcumuz kadrolarını yerlerini aldı. Aslında 4 genç oyuncu da tamamlandı. Bir kadroyu oluşturken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Daha önce maalesef 10+4 geleceği bile bile önlem alınmamış, 9-10 tane satmamız gereken bir oyuncu ekibiyle karşılaştık. TFF'ye teşekkür ediyorum, önemli ve değerli bir katkı sağladılar son değişiklikle. Oyuncular lisanslanabilecek, elde kalanlar. UEFA ve Türkiye Kupası'nda olabilecekler. Kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçildi."
"YOLLARIMIZI AYIRDIK"
"Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var, nasıl olsa lisans iptal olacak, 2-3 senelik parayı alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler vardı. Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak."
TRANSFER ÇALIŞMALARI
"23 yaş altı çalışmamız var. Transfer Avrupa'da bu gece, bizde 4'ünde bitiyor. Bizim 1-2 gün içinde genç, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde, hiç önemli değil."
"BÖYLE İLERLEMEK İSTİYORUZ"
"En son maçta, Samsunspor maçında, bir Oğuz ön plana çıktı, bütün oyuncularımız artık ön plana çıkacak. Fenerbahçe bir yıldızlar topluluğu. İlk hedefi başardık. İkinci hedef ilk 24. Bu şekilde ilerlemek istiyoruz."
"8 MİLYON EURO DAHA ÖDEYECEĞİZ"
"Satışlarla ve UEFA'dan gelen parayla ekonomimiz rahatlandı deniyor ama örnek olsun diyorum; Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon Euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz. Gönderdiklerimizden transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik ama 8 milyon Euro transfer taksidi var."
"YÖNETMEK KOLAY DEĞİL"
"Bizim harcamalarımız, neredeyse Avrupa'daki üst düzey kulüpler noktasında ama gelirlerimiz... Avrupa'daki gelirler ile kıyaslayalım. Hakikaten böyle bir ekonomiyi yönetmek çok kolay değil."
ANDERSON TALISCA
"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."
"KANATLARDA OYNAYAN 10 NUMARA"
"Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var."
"OLMAZSA OLMAYACAK!"
"3 gün bir maç oynayacağız, kolay takvim değil. Kolay takvimden de gelmedik. Asensio'nun yokluğu çok önemli bizim için. Eğer stoperlerimizde sıkıntı olsaydı, yedeklememiştik. 3 günde 1 maç temposu kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takım, değerli bir takımımız var. Olursa kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışımız var. Arayışımız değil, görüşmelerimiz var. Olursa 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak."
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
"Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüşüyor diye biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız."
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