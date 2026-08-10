geleceği gündemde. İspanyol basınına göre Faslı orta saha oyuncusu, sözleşmesini feshederek bonservisini almak için sarı-lacivertli kulüple görüşmelerini sürdürüyor. Sürecin tamamlanması halinde Amrabat’ın ayrılığı, Aziz Yıldırım döneminin ilk vedası olacak.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 23:30
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 23:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Geçen sezonu Real Betis’te kiralık geçiren 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İspanyol ekibinde devam etmek istediği belirtildi. Transfer sürecinde Fenerbahçe ile Amrabat arasındaki fesih görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı takip edilecek.
İki yıllık maaşından feragat etmeye hazır
ABC Sevilla’nın haberine göre Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ile kalan iki yıllık sözleşmesini sona erdirerek serbest oyuncu statüsüne geçmek istiyor.
Faslı futbolcunun bonservisini alabilmek için sözleşmesinin kalan döneminde kazanacağı yüksek maaştan feragat etmeye hazır olduğu aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin sözleşmenin feshi üzerinde devam ettiği kaydedildi.
Amrabat’ın önceliği Real Betis
Amrabat’ın ayrılık sonrasında önceliğinin geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Real Betis’e dönmek olduğu ifade edildi. Faslı orta saha oyuncusu, İspanyol ekibindeki kiralık döneminin ardından kariyerini Sevilla temsilcisinde sürdürmek istiyor.
Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini’nin de Amrabat’ın yeniden kadroya katılmasına olumlu yaklaştığı belirtildi. Ancak İspanyol kulübünün mevcut transfer planlamasında farklı bölgelere öncelik verdiği kaydedildi.
Fenerbahçe’de kadro yapılanması sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmalarının yanı sıra mevcut kadronun maliyetinin düşürülmesine yönelik planlama da devam ediyor. Amrabat’ın sözleşmesinin feshedilmesi halinde sarı-lacivertli takımın kadrosunda yeni dönemin ilk ayrılığı gerçekleşmiş olacak.
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Aziz Yıldırım döneminin ilk ayrılığı kapıda
geleceği gündemde. İspanyol basınına göre Faslı orta saha oyuncusu, sözleşmesini feshederek bonservisini almak için sarı-lacivertli kulüple görüşmelerini sürdürüyor. Sürecin tamamlanması halinde Amrabat’ın ayrılığı, Aziz Yıldırım döneminin ilk vedası olacak.
Geçen sezonu Real Betis’te kiralık geçiren 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İspanyol ekibinde devam etmek istediği belirtildi. Transfer sürecinde Fenerbahçe ile Amrabat arasındaki fesih görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı takip edilecek.
İki yıllık maaşından feragat etmeye hazır
ABC Sevilla’nın haberine göre Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ile kalan iki yıllık sözleşmesini sona erdirerek serbest oyuncu statüsüne geçmek istiyor.
Faslı futbolcunun bonservisini alabilmek için sözleşmesinin kalan döneminde kazanacağı yüksek maaştan feragat etmeye hazır olduğu aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin sözleşmenin feshi üzerinde devam ettiği kaydedildi.
Amrabat’ın önceliği Real Betis
Amrabat’ın ayrılık sonrasında önceliğinin geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Real Betis’e dönmek olduğu ifade edildi. Faslı orta saha oyuncusu, İspanyol ekibindeki kiralık döneminin ardından kariyerini Sevilla temsilcisinde sürdürmek istiyor.
Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini’nin de Amrabat’ın yeniden kadroya katılmasına olumlu yaklaştığı belirtildi. Ancak İspanyol kulübünün mevcut transfer planlamasında farklı bölgelere öncelik verdiği kaydedildi.
Fenerbahçe’de kadro yapılanması sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmalarının yanı sıra mevcut kadronun maliyetinin düşürülmesine yönelik planlama da devam ediyor. Amrabat’ın sözleşmesinin feshedilmesi halinde sarı-lacivertli takımın kadrosunda yeni dönemin ilk ayrılığı gerçekleşmiş olacak.
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