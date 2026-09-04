Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan Brezilyalı oyuncunun BAE takımlarından Al Jazira'ye transfer olması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe, Talisca'ya veda ettiğini açıkladıktan hemen sonra bazı Fenerbahçeliler, çileden çıktı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 08:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe'de bir dönem sonra erdi. Sarı-lacivertliler, 2024/2025 sezonunda kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile yollarını ayırdı.
Anderson Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'ye transfer olması beklenirken, sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin ayrılık paylaşımını yorum yağmurunu tuttu.
Pek çok Fenerbahçeli, Anderson Talisca'nın gönderilmesinin hata olduğunu savunarak yönetime tepki gösterdi. Ayrıca Brezilyalı yıldızın bonservissiz bir şekilde elden çıkarılması da taraftarın tepkisini çekti.
FENERBAHÇE GÜNLERİ
Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 resmi maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 44 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.
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Anderson Talisca'nın gönderilmesi olay oldu!
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan Brezilyalı oyuncunun BAE takımlarından Al Jazira'ye transfer olması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe, Talisca'ya veda ettiğini açıkladıktan hemen sonra bazı Fenerbahçeliler, çileden çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de bir dönem sonra erdi. Sarı-lacivertliler, 2024/2025 sezonunda kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile yollarını ayırdı.
Anderson Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'ye transfer olması beklenirken, sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin ayrılık paylaşımını yorum yağmurunu tuttu.
Pek çok Fenerbahçeli, Anderson Talisca'nın gönderilmesinin hata olduğunu savunarak yönetime tepki gösterdi. Ayrıca Brezilyalı yıldızın bonservissiz bir şekilde elden çıkarılması da taraftarın tepkisini çekti.
FENERBAHÇE GÜNLERİ
Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 resmi maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 44 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.
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