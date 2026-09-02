Üsküdar’da başkanvekili seçimi için yeni tarih belli oldu
Üsküdar’da başkanvekili seçimi için yeni tarih belli oldu
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından başlayan başkanvekilliği sürecinde yeni tarih belli oldu. İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin başkanvekili seçimi için 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacağını açıkladı. Yenilenecek seçimde belediye meclisindeki oylama süreci izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 18:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Üsküdar Belediye Meclisinde 5 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen ilk seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkanvekili seçildi. Oylamaya CHP’den 28, Cumhur İttifakı’ndan ise 17 meclis üyesi katıldı.
Seçimin ardından bazı oy pusulaları konusunda taraflar arasında itirazlar gündeme geldi. AK Parti Grubu, oylama sürecine ilişkin Meclis Divanı’na itiraz dilekçesi sundu.
AK Parti seçim sürecini yargıya taşıdı
AK Parti, başkanvekili seçimiyle ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Anadolu Adliyesi önünde meclis üyeleriyle yaptığı açıklamada seçim sürecinde halk iradesinin özgür şekilde ortaya çıkmasını gölgeleyen olaylar yaşandığını öne sürdü.
Sarıcaoğlu, seçim güvenliği ve gizli oy ilkesi açısından tartışmalı uygulamalar bulunduğunu savundu. Söz konusu açıklamalar AK Parti’nin seçim sürecine yönelik iddialarını içerdi.
Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
AK Parti’nin itirazının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi’ndeki başkanvekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Üsküdar Belediyesi ise mahkemenin kararına itiraz etti.
Yargı sürecinin ardından başkanvekilliği seçiminin yeniden yapılması kararlaştırıldı. İstanbul Valiliğinin duyurusuna göre belediye meclisi 5 Eylül Cumartesi saat 10.00’da yeni seçim için bir araya gelecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Üsküdar’da başkanvekili seçimi için yeni tarih belli oldu
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından başlayan başkanvekilliği sürecinde yeni tarih belli oldu. İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisinin başkanvekili seçimi için 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacağını açıkladı. Yenilenecek seçimde belediye meclisindeki oylama süreci izlenecek.
Üsküdar Belediye Meclisinde 5 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen ilk seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkanvekili seçildi. Oylamaya CHP’den 28, Cumhur İttifakı’ndan ise 17 meclis üyesi katıldı.
Seçimin ardından bazı oy pusulaları konusunda taraflar arasında itirazlar gündeme geldi. AK Parti Grubu, oylama sürecine ilişkin Meclis Divanı’na itiraz dilekçesi sundu.
AK Parti seçim sürecini yargıya taşıdı
AK Parti, başkanvekili seçimiyle ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Anadolu Adliyesi önünde meclis üyeleriyle yaptığı açıklamada seçim sürecinde halk iradesinin özgür şekilde ortaya çıkmasını gölgeleyen olaylar yaşandığını öne sürdü.
Sarıcaoğlu, seçim güvenliği ve gizli oy ilkesi açısından tartışmalı uygulamalar bulunduğunu savundu. Söz konusu açıklamalar AK Parti’nin seçim sürecine yönelik iddialarını içerdi.
Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
AK Parti’nin itirazının ardından İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi’ndeki başkanvekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Üsküdar Belediyesi ise mahkemenin kararına itiraz etti.
Yargı sürecinin ardından başkanvekilliği seçiminin yeniden yapılması kararlaştırıldı. İstanbul Valiliğinin duyurusuna göre belediye meclisi 5 Eylül Cumartesi saat 10.00’da yeni seçim için bir araya gelecek.
Çok Okunanlar