TBMM’de kabul edildi! Emniyet teşkilatında kadro oranları değişti
TBMM’de kabul edildi! Emniyet teşkilatında kadro oranları değişti
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Emniyet Teşkilatı'ndaki amir rütbelerine ilişkin kadro oranları yeniden düzenlendi. Düzenleme, teşkilatın yönetim kapasitesinin artırılması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve kariyer planlamasının desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi. Yeni kadro yapısının teşkilat içindeki görev dağılımına etkileri önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 22:44
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 22:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kanunla birlikte her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısına ilişkin azami oranlar güncellendi. Buna göre birinci sınıf emniyet müdürü için oran 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90 ve dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100 olarak belirlendi.
Emniyet amiri için oran 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320 ve komiser yardımcısı için 10 binde 330 olarak düzenlendi. Bu değişiklik nedeniyle önceki oranlara ilişkin geçici madde yürürlükten kaldırıldı.
Sağlık nedeniyle ilişiği kesilenlere başvuru hakkı
Yasada yer alan bir diğer düzenleme, sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim kurumlarından ilişiği kesilen ve sonrasında yargı kararları doğrultusunda görev yapan personeli kapsıyor.
Buna göre, sağlık sebeplerine dayanan yargı kararları nedeniyle devlet memurluğundan ayrılan kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda durumlarına uygun unvanlara atanabilecek.
Ormanlarda bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılabilecek
Kanun kapsamında Orman Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin orman alanlarında açılabilmesine imkan tanındı.
Basın ve internet haber sitelerine yönelik hükümler güncellendi
Yasa ile Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da da değişiklik yapıldı. İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilmeleri için sahip olmaları gereken kriterlerin belirlenmesi yetkisi BİK Genel Kuruluna verildi.
Resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete, dergi ve internet haber sitelerine yönelik yaptırımlar da yeniden düzenlendi. Belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanabilecek. Tekrarlanan ihlallerde ise yaptırım süreleri kademeli olarak artırılabilecek.
Vergi düzenlemeleri de yasada yer aldı
Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Taksi ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için hasılat esaslı kazanç tespit usulüne ilişkin yeni hükümler getirildi.
Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce edinilmiş taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrinden doğan kazançların gelir vergisinden istisna tutulması hükme bağlandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
TBMM’de kabul edildi! Emniyet teşkilatında kadro oranları değişti
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Emniyet Teşkilatı'ndaki amir rütbelerine ilişkin kadro oranları yeniden düzenlendi. Düzenleme, teşkilatın yönetim kapasitesinin artırılması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve kariyer planlamasının desteklenmesi amacıyla hayata geçirildi. Yeni kadro yapısının teşkilat içindeki görev dağılımına etkileri önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek.
Kanunla birlikte her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısına ilişkin azami oranlar güncellendi. Buna göre birinci sınıf emniyet müdürü için oran 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90 ve dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100 olarak belirlendi.
Emniyet amiri için oran 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320 ve komiser yardımcısı için 10 binde 330 olarak düzenlendi. Bu değişiklik nedeniyle önceki oranlara ilişkin geçici madde yürürlükten kaldırıldı.
Sağlık nedeniyle ilişiği kesilenlere başvuru hakkı
Yasada yer alan bir diğer düzenleme, sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim kurumlarından ilişiği kesilen ve sonrasında yargı kararları doğrultusunda görev yapan personeli kapsıyor.
Buna göre, sağlık sebeplerine dayanan yargı kararları nedeniyle devlet memurluğundan ayrılan kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda durumlarına uygun unvanlara atanabilecek.
Ormanlarda bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılabilecek
Kanun kapsamında Orman Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin orman alanlarında açılabilmesine imkan tanındı.
Basın ve internet haber sitelerine yönelik hükümler güncellendi
Yasa ile Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da da değişiklik yapıldı. İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilmeleri için sahip olmaları gereken kriterlerin belirlenmesi yetkisi BİK Genel Kuruluna verildi.
Resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete, dergi ve internet haber sitelerine yönelik yaptırımlar da yeniden düzenlendi. Belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanabilecek. Tekrarlanan ihlallerde ise yaptırım süreleri kademeli olarak artırılabilecek.
Vergi düzenlemeleri de yasada yer aldı
Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Taksi ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için hasılat esaslı kazanç tespit usulüne ilişkin yeni hükümler getirildi.
Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce edinilmiş taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrinden doğan kazançların gelir vergisinden istisna tutulması hükme bağlandı.
Çok Okunanlar