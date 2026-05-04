Pedro Sanchez reddetti iddiası tartışma yaratmıştı: Canlı yayında Burhan'dan o iddialara yanıt
Pedro Sanchez reddetti iddiası tartışma yaratmıştı: Canlı yayında Burhan'dan o iddialara yanıt
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağının teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme talebinin reddedildiği iddiası kamuoyuna yansıdı. CHP iddiaları yalanlarken, gazeteci Sinan Burhan haberinin arkasında olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 21:10
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 21:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağı, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı. İnişin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sanchez ile görüşmek istediği ancak bu talebin reddedildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, böyle bir görüşme talebinin olmadığı belirtilerek iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Burhan haberinin arkasında olduğunu açıkladı
Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan katıldığı televizyon kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklamada CHP içerisinden bir kaynağa dayandırdığı bilgiyi paylaştığını belirtti. Burhan, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Şule Bucak’ın Sanchez’in ekibiyle görüşme talebi için girişimde bulunduğuna dair bilgi aldığını ifade etti. Açıklamasında haberinin arkasında olduğunu vurguladı.
Diplomatik teamül vurgusu öne çıktı
Burhan, İspanya tarafının söz konusu görüşme talebine diplomatik teamüller çerçevesinde yaklaşarak resmi süreçler dışında bir görüşmenin uygun olmayacağını ilettiğini aktardı.
Özgür Özel iddiaları reddetti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede görüşme talebi iddiasını yalanladı. Açıklamasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özel, söz konusu haberleri eleştirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Pedro Sanchez reddetti iddiası tartışma yaratmıştı: Canlı yayında Burhan'dan o iddialara yanıt
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağının teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme talebinin reddedildiği iddiası kamuoyuna yansıdı. CHP iddiaları yalanlarken, gazeteci Sinan Burhan haberinin arkasında olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağı, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptı. İnişin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sanchez ile görüşmek istediği ancak bu talebin reddedildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, böyle bir görüşme talebinin olmadığı belirtilerek iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Burhan haberinin arkasında olduğunu açıkladı
Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan katıldığı televizyon kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklamada CHP içerisinden bir kaynağa dayandırdığı bilgiyi paylaştığını belirtti. Burhan, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Şule Bucak’ın Sanchez’in ekibiyle görüşme talebi için girişimde bulunduğuna dair bilgi aldığını ifade etti. Açıklamasında haberinin arkasında olduğunu vurguladı.
Diplomatik teamül vurgusu öne çıktı
Burhan, İspanya tarafının söz konusu görüşme talebine diplomatik teamüller çerçevesinde yaklaşarak resmi süreçler dışında bir görüşmenin uygun olmayacağını ilettiğini aktardı.
Özgür Özel iddiaları reddetti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede görüşme talebi iddiasını yalanladı. Açıklamasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Özel, söz konusu haberleri eleştirdi.
Çok Okunanlar