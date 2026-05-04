Nisan enflasyonu açıklandı: Yılmaz sürecin nasıl ilerlediğini paylaştı
Nisan enflasyonu verileri açıklandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, aylık ve yıllık oranları paylaşarak enerji, gıda ve ulaştırma fiyatlarının etkisini değerlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 18:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre enflasyon nisanda aylık yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
Enerji ve gıda fiyatları öne çıktı
Yılmaz, bölgede devam eden savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ifade etti. Ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak enerji maliyetlerinin arttığını, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerin de enflasyon üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Ulaştırma ve gıda fiyatlarında artış gözlendi
Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ulaştırma fiyatlarında artış yaşandığını aktaran Yılmaz, gıda enflasyonunda ise taze meyve ve sebze fiyatlarının belirleyici olduğunu kaydetti. Bu kalemlerdeki yükselişin nisan ayı enflasyon verilerine yansıdığı ifade edildi.
Temel mal ve hizmet enflasyonu yatay seyretti
Giyim ve ayakkabı grubunda sezon geçişine bağlı fiyat artışlarının görüldüğünü belirten Yılmaz, temel mal fiyatlarında son dönemde gözlenen ılımlı seyrin aylık bazda geçici olarak yükseldiğini bildirdi. Yıllık bazda ise hizmet ve temel mal enflasyonunun yatay seyrini sürdürdüğü aktarıldı.
Dezenflasyon süreci politikalarla destekleniyor
Yılmaz, fiyatlama davranışları üzerindeki jeopolitik baskıları azaltmak amacıyla gerekli adımların sürdüğünü belirtti. Para, maliye ve gelirler politikalarının yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini düşüren ve enerji alanında dışa bağımlılığı azaltan politikalarla dezenflasyon sürecinin kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.
