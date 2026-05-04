Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine kritik başlıkları görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı ve Orta Doğu gelişmeleri gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başlayan toplantıda ekonomi programı ve piyasa gelişmeleri de ele alınıyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 18:06
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 18:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.48’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. Toplantıda, ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ile Orta Doğu’daki son gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alınması planlanıyor. Toplantıdan çıkacak değerlendirmelerin bölgesel diplomasi trafiği açısından yakından izlenmesi bekleniyor.
Toplantının ana gündem başlıkları arasında uluslararası gelişmelerin yanı sıra ekonomi programı ve piyasalardaki son durum da yer alıyor. Ekonomi yönetiminin mevcut politikaları ve finansal göstergelerdeki güncel görünümün kabine üyeleri tarafından değerlendirilmesi öngörülüyor.
Orta Doğu gündemi masada
ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından kritik başlıklar arasında bulunuyor. Kabine toplantısında, söz konusu sürecin bölgesel etkileri ve Türkiye’ye olası yansımalarının ele alınacağı belirtiliyor.
Ekonomi programı ve piyasalar değerlendiriliyor
Toplantıda ekonomi programı çerçevesinde piyasalardaki son gelişmeler de gündeme alınıyor. Finansal istikrar, enflasyon görünümü ve makroekonomik dengelere ilişkin başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklama yapması öngörülüyor.
