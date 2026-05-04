Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı kararı sonrası kamu çalışanlarının izin takvimi ve yeni sosyal destek düzenlemelerinin etkileri yakından izleniyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 19:56
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 19:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Kurban B ayramı takvimine ilişkin açıklamayı kabine toplantısı sonrası yaptı. 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek bayram öncesinde kamu çalışanları için 26 Mayıs Salı günü öğlene kadar ve 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün idari izin verildiği, böylece toplam tatil süresinin 9 güne çıkarıldığı bildirildi. Kararın kamu personelini kapsadığı belirtildi.
Bayram tatiline idari izin düzenlemesi eklendi
Açıklamada, bayram öncesindeki 1,5 günlük sürenin idari izin kapsamına alınmasıyla hafta sonlarıyla birlikte toplam tatilin 9 güne ulaştığı ifade edildi. Uygulamanın yalnızca kamu çalışanlarını kapsadığı, özel sektör için işveren inisiyatifinin geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı.
Evlilik kredisi kapsamında hibe desteği genişletildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi kullanan genç çiftlere yönelik yeni düzenlemeyi de duyurdu. Buna göre geri ödeme süreci içinde ikinci çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin kalan kredi taksitlerinin tamamının hibe edileceği açıklandı. Daha önce ilk çocuk için 12 aylık taksidin hibe edilmesi ve kalan borcun 12 ay ertelenmesi uygulaması yürürlüğe alınmıştı.
Kabinede bölgesel gelişmeler ve ekonomi gündemi ele alındı
Toplantıda ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci, Orta Doğu’daki gelişmeler ile ekonomi programı ve piyasalardaki son durumun değerlendirildiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında istikrarını sürdürdüğünü ifade etti.
Fırtınadan etkilenen illerde hasar tespiti sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yaşanan fırtınadan etkilenen illerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileklerini iletti.
