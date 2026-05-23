Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan TBMM kapalı grup toplantısında CHP Grup Başkanı seçildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.05.2026 13:04
Haber Güncellenme Tarihi: 23.05.2026 13:06
Genel Başkanlık görevinden alınan Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP milletvekillerinin yaklaşık 60 kişiyle yaptığı kapalı grup toplantısında kendisini 'CHP TBMM Grup Başkanı' seçtirdi.
Mahkemenin "Mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık görevine getirilmesinin ardından partideki gerilim had safhaya çıktı.
Mutlak butlan itirazının reddedilmesiyle çözüm arayışına giren Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.
70 kişilik Parti Meclisi salonunda yapılan kapalı grup toplantısına 138 CHP'li milletvekilinden yaklaşık 80'ninin katılmadığı öğrenildi.
Vekiller arasında yapılan seçimde Özgür Özel, 38. Kurultay öncesinde yürüttüğü CHP Grup Başkanlığı'na seçildi.
Bu ihtilaflı kararın Özel ve ekibinin mutlak butlanı tanıdığını ve yeni duruma göre pozisyon aldığını gösterdiği yorumları yapıldı. Özel'in hukuken genel başkan olmadığını tescil ettirdiği ifade edildi.
