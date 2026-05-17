Meclis’in bu haftaki gündeminde ekonomi düzenlemeleri var
TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta ekonomi, vergi ve yatırım alanlarını kapsayan kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenlemelerle Türkiye’nin uluslararası şirketler açısından bölgesel hizmet ve finans merkezi konumunun güçlendirilmesi hedeflenirken, üretim ve tarım sektörlerine yönelik vergi avantajları da gündemde bulunuyor.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 10:57
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 11:00
Kanun teklifine göre üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen gelirlerde kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 12,5’e düşürülecek. Düzenleme kapsamında şirketlere vergi borçlarını yeniden yapılandırma ve ödemeleri 72 aya kadar taksitlendirme imkânı sağlanacak. Hükümet, söz konusu adımla gönüllü vergi uyumunun artırılmasını amaçlıyor.
İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik düzenlemeler de teklif içinde yer alıyor. Buna göre, İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren ve transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak.
Türk Kızılayı için yeni düzenleme hazırlanıyor
AK Parti tarafından hazırlanan 9 maddelik “Türk Kızılay Kanunu” teklifinin de ilgili komisyonda ele alınması bekleniyor. Teklif ile Türk Kızılayı’nın görev, yetki, mali hak ve muafiyetlerinin ayrı bir yasa kapsamında düzenlenmesi öngörülüyor.
Düzenleme kapsamında afet ve acil durumlarda stratejik ürün ve hizmetlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz şekilde temin edilmesine imkân sağlanacak. Böylece afet süreçlerinde ihtiyaçların daha hızlı karşılanması hedefleniyor.
Meclis komisyonlarının çalışmaları sürecek
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını araştıran parlamento komisyonu da bu hafta çalışmalarına devam edecek. Komisyonda uzman görüşlerinin dinlenmesi planlanıyor.
Siyasi partiler ise haftalık grup toplantılarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü düzenlenecek AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
