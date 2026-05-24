Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’de kurultay davası sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Yavaş, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi iddialarına tepki gösterirken, kurultay delegelerinin iradesinin açık olduğunu belirtti. Açıklamada, kurultayın 45 gün içinde toplanması çağrısı da yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 14:57
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 14:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğü, demokrasi ve millet iradesine vurgu yaptı. CHP Genel Merkezi’ne polis zoruyla girilmesine yönelik iddiaların Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vereceğini ifade eden Yavaş, bu tür bir tablonun kabul edilemeyeceğini söyledi.
Kurultay delegelerinin iradesine vurgu yaptı
Yavaş, açıklamasında CHP kurultay delegelerinin iradesinin ortada olduğunu belirterek, “Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez” ifadelerini kullandı.
CHP’ye umut bağlayan milyonlarca insan bulunduğunu kaydeden Yavaş, bu iradenin yok sayılmasının toplumsal vicdanda derin yaralar açacağını söyledi.
Kurultayın 45 gün içinde toplanmasını istedi
Mansur Yavaş, açıklamasının sonunda kurultayın yeniden toplanması çağrısında bulundu. Yavaş, “Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır” dedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Mansur Yavaş’tan CHP Genel Merkezi açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’de kurultay davası sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Yavaş, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi iddialarına tepki gösterirken, kurultay delegelerinin iradesinin açık olduğunu belirtti. Açıklamada, kurultayın 45 gün içinde toplanması çağrısı da yer aldı.
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğü, demokrasi ve millet iradesine vurgu yaptı. CHP Genel Merkezi’ne polis zoruyla girilmesine yönelik iddiaların Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vereceğini ifade eden Yavaş, bu tür bir tablonun kabul edilemeyeceğini söyledi.
Kurultay delegelerinin iradesine vurgu yaptı
Yavaş, açıklamasında CHP kurultay delegelerinin iradesinin ortada olduğunu belirterek, “Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez” ifadelerini kullandı.
CHP’ye umut bağlayan milyonlarca insan bulunduğunu kaydeden Yavaş, bu iradenin yok sayılmasının toplumsal vicdanda derin yaralar açacağını söyledi.
Kurultayın 45 gün içinde toplanmasını istedi
Mansur Yavaş, açıklamasının sonunda kurultayın yeniden toplanması çağrısında bulundu. Yavaş, “Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır” dedi.
Çok Okunanlar