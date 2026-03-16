Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı. Kuşadası Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında hakimliğe sevk edilen 5 kişi cezaevine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 22:13
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 22:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Kuşadası Belediyesi soruşturmasında tutuklama kararı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler tutuklama ve adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı.
Hakimlik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
Bir şüpheliye adli kontrol
Dosyada yer alan bir şüpheli hakkında ise tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şüpheli hakkında belirlenen yükümlülükler kapsamında yargı sürecinin devam edeceği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar