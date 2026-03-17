Kuşadası Belediye Başkanı için görevden alma kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında görevden alma kararı açıklandı. İçişleri Bakanlığı’nın adımı sonrası belediyede yeni süreç nasıl ilerleyecek?
Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 21:42
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 21:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, rüşvet almak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ömer Günel’in tutuklanması sonrası görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Kararın, yürütülen adli sürece bağlı olarak alındığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında tutuklama gerçekleşti
Ömer Günel hakkında yürütülen soruşturma, rüşvet almak suçlamasına dayanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Günel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Belediye meclisinde seçim yapılacak
Görevden uzaklaştırma kararının ardından Kuşadası Belediye Meclisi’nde yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapılacak. Belediye yönetiminde oluşacak yeni yapı ve kararların, yerel hizmetlerin işleyişine etkisi önümüzdeki süreçte netleşecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar