Kılıçdaroğlu’ndan CHP çıkışı: Parti satın alınamaz
Kılıçdaroğlu’ndan CHP çıkışı: Parti satın alınamaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen “Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti” toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında CHP’nin kurumsal kimliği, Cumhuriyet, demokrasi, adalet ve liyakat başlıklarına ilişkin mesajlar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 18:17
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu, CHP’nin değerinin para ile ölçülemeyeceğini belirterek, “CHP satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü CHP’nin değeri para ile ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli” dedi.
Makam, menfaat ve baskı vurgusu
CHP’nin makam, menfaat, korku veya baskıyla satın alınamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, partinin tarihsel kimliğine işaret etti. Kılıçdaroğlu, “Bu partinin mayasında Kuvayı Milliye’nin ruhu vardır. Bu partinin damarlarında Cumhuriyet vardır, hafızasında Mustafa Kemal Atatürk, vicdanında millet vardır” ifadelerini kullandı.
Partinin geçmişinin kişisel hesaplara konu edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse CHP’yi kendi makamının mülkü addedemez” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti için mesaj verdi
Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında Cumhuriyetin korunması, demokrasinin güçlendirilmesi ve adalet sistemine ilişkin hedefleri sıraladı. Devlet yönetiminde liyakat vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacağız. Cumhuriyeti büyüteceğiz. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Adaleti yeniden ayağa kaldıracağız. Devleti liyakatle yöneteceğiz” diye konuştu.
Üreten Türkiye vurgusu
Ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Kılıçdaroğlu, “Üreten Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz” dedi. Çiftçilerin, işçilerin ve emeklilerin haklarına sahip çıkacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bağımsızlığı konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında CHP’nin kurumsal yapısı ve tarihinin yanı sıra demokrasi, adalet, liyakat, üretim ve bağımsızlık başlıkları öne çıktı.
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Kılıçdaroğlu’ndan CHP çıkışı: Parti satın alınamaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen “Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti” toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında CHP’nin kurumsal kimliği, Cumhuriyet, demokrasi, adalet ve liyakat başlıklarına ilişkin mesajlar verdi.
Kılıçdaroğlu, CHP’nin değerinin para ile ölçülemeyeceğini belirterek, “CHP satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü CHP’nin değeri para ile ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli” dedi.
Makam, menfaat ve baskı vurgusu
CHP’nin makam, menfaat, korku veya baskıyla satın alınamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, partinin tarihsel kimliğine işaret etti. Kılıçdaroğlu, “Bu partinin mayasında Kuvayı Milliye’nin ruhu vardır. Bu partinin damarlarında Cumhuriyet vardır, hafızasında Mustafa Kemal Atatürk, vicdanında millet vardır” ifadelerini kullandı.
Partinin geçmişinin kişisel hesaplara konu edilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse CHP’yi kendi makamının mülkü addedemez” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti için mesaj verdi
Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında Cumhuriyetin korunması, demokrasinin güçlendirilmesi ve adalet sistemine ilişkin hedefleri sıraladı. Devlet yönetiminde liyakat vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacağız. Cumhuriyeti büyüteceğiz. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Adaleti yeniden ayağa kaldıracağız. Devleti liyakatle yöneteceğiz” diye konuştu.
Üreten Türkiye vurgusu
Ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Kılıçdaroğlu, “Üreten Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz” dedi. Çiftçilerin, işçilerin ve emeklilerin haklarına sahip çıkacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bağımsızlığı konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında CHP’nin kurumsal yapısı ve tarihinin yanı sıra demokrasi, adalet, liyakat, üretim ve bağımsızlık başlıkları öne çıktı.
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