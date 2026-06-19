Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Mutlak butlan çıkışını anlattı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Mutlak butlan çıkışını anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararına ilişkin tartışmaların ardından ilk kez televizyon ekranlarında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Sözcü TV canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’deki kurultay süreci, kayyum iddiaları ve parti içi tartışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 21:45
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 21:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı verilmesi halinde yalnızca kendisinin değil, önceki parti yönetiminin de göreve döneceğini söyledi. Kayyum atanmasının farklı sonuçlar doğuracağını belirten Kılıçdaroğlu, böyle bir durumda valilik tarafından bir kaymakamın görevlendirilebileceğini ifade etti.
Parti içinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Benden neden korkuyorlar?” sorusunu yönelterek, parti içinde arınma sürecine vurgu yaptı.
Kurultay sürecine dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı çıkması halinde görevi kabul etmek durumunda kalacağını söyledi. Kararın yalnızca genel başkanlık görevini değil, parti meclisi ve diğer organları da kapsayacağını belirtti.
Partinin geleceği açısından şaibe iddialarının gündeme gelmeyeceği bir kurultayın yapılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sürecin temel amacının bu olduğunu dile getirdi.
Mahkeme süreci ve iddialara yanıt verdi
Mahkeme kararına ilişkin önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları reddeden Kılıçdaroğlu, böyle bir durumun kanıtlanması halinde genel başkanlık görevini bırakacağını söyledi.
Partide “arınma” vurgusunu daha önce de yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarih boyunca ahlaki üstünlüğüyle öne çıktığını ve parti kültürünün bu anlayış üzerine kurulu olduğunu ifade etti.
Belediye soruşturmalarına ilişkin değerlendirme
CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, dosyalarda yer alan iddiaların ve itirafların incelenmesi gerektiğini söyledi.
Savcılık iddianamelerinde yer alan unsurların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bazı dosyalarda para transferleri ve çeşitli beyanların bulunduğunu ifade etti. Yargının bağımsızlığına inanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, buna karşın dosyalardaki somut iddiaların da göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
CHP Genel Merkezi önündeki olayları değerlendirdi
CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, yaşananların vicdanını sızlattığını söyledi. CHP’li milletvekillerinin genel merkeze girişinin engellenmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, polisin genel merkeze müdahalesini doğru bulmadığını ifade etti.
Polis müdahalesi kadar bina dışından ve içinden yaşanan bazı olayları da eleştiren Kılıçdaroğlu, parti içinde daha sağduyulu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi.
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Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Mutlak butlan çıkışını anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararına ilişkin tartışmaların ardından ilk kez televizyon ekranlarında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Sözcü TV canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’deki kurultay süreci, kayyum iddiaları ve parti içi tartışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı verilmesi halinde yalnızca kendisinin değil, önceki parti yönetiminin de göreve döneceğini söyledi. Kayyum atanmasının farklı sonuçlar doğuracağını belirten Kılıçdaroğlu, böyle bir durumda valilik tarafından bir kaymakamın görevlendirilebileceğini ifade etti.
Parti içinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Benden neden korkuyorlar?” sorusunu yönelterek, parti içinde arınma sürecine vurgu yaptı.
Kurultay sürecine dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı çıkması halinde görevi kabul etmek durumunda kalacağını söyledi. Kararın yalnızca genel başkanlık görevini değil, parti meclisi ve diğer organları da kapsayacağını belirtti.
Partinin geleceği açısından şaibe iddialarının gündeme gelmeyeceği bir kurultayın yapılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sürecin temel amacının bu olduğunu dile getirdi.
Mahkeme süreci ve iddialara yanıt verdi
Mahkeme kararına ilişkin önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları reddeden Kılıçdaroğlu, böyle bir durumun kanıtlanması halinde genel başkanlık görevini bırakacağını söyledi.
Partide “arınma” vurgusunu daha önce de yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarih boyunca ahlaki üstünlüğüyle öne çıktığını ve parti kültürünün bu anlayış üzerine kurulu olduğunu ifade etti.
Belediye soruşturmalarına ilişkin değerlendirme
CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, dosyalarda yer alan iddiaların ve itirafların incelenmesi gerektiğini söyledi.
Savcılık iddianamelerinde yer alan unsurların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bazı dosyalarda para transferleri ve çeşitli beyanların bulunduğunu ifade etti. Yargının bağımsızlığına inanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, buna karşın dosyalardaki somut iddiaların da göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
CHP Genel Merkezi önündeki olayları değerlendirdi
CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, yaşananların vicdanını sızlattığını söyledi. CHP’li milletvekillerinin genel merkeze girişinin engellenmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, polisin genel merkeze müdahalesini doğru bulmadığını ifade etti.
Polis müdahalesi kadar bina dışından ve içinden yaşanan bazı olayları da eleştiren Kılıçdaroğlu, parti içinde daha sağduyulu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi.
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