Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den ayrıldı
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den ayrıldı
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Özcan'ın istifasını e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiğini açıkladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan gelişme, yerel siyasette dikkat çekerken, Özcan'ın önümüzdeki süreçte atacağı adımlar merak konusu oldu.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 18:03
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 18:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'den yapılan açıklamaya göre Mehmet Özcan'ın parti üyeliği sona erdi. İstifanın ardından Özcan'ın üç belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Yerel siyasette yeni gelişme
Mehmet Özcan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Özcan, seçimde yüzde 53,11 oy alarak belediye başkanlığı görevini üstlenmişti.
Son dönemde farklı belediyelerde yaşanan parti değişiklikleri nedeniyle yerel yönetimlerdeki siyasi hareketlilik yakından takip ediliyor. Keşan'daki gelişmenin de önümüzdeki günlerde siyasi gündemde yer bulması bekleniyor.
Haymana örneği gündeme geldi
CHP'den ayrılan belediye başkanları arasında Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç da yer almıştı. Koç, CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılmış ve parti rozeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı.
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan hakkında ortaya atılan AK Parti'ye katılım iddiasının doğrulanması halinde, yerel yönetimlerdeki parti değişiklikleriyle ilgili tartışmaların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
Mehmet Özcan kimdir?
Mehmet Özcan, 1956 yılında Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Seydiköy'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Keşan ve Edirne'de tamamlayan Özcan, eğitim hayatına ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nde başladıktan sonra Edirne Tıp Fakültesi'nde devam etti.
Mezuniyetinin ardından genel cerrahi uzmanlığını tamamlayan Özcan, 1991-2003 yılları arasında Keşan Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Siyasete atılmak amacıyla görevinden ayrılan Özcan, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde CHP adayı olarak Keşan Belediye Başkanı seçildi.
2009, 2014 ve 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden belediye başkanlığı görevine seçilen Özcan, böylece dördüncü dönemine başladı. Mehmet Özcan evli ve bir çocuk babasıdır.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den ayrıldı
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Özcan'ın istifasını e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiğini açıkladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan gelişme, yerel siyasette dikkat çekerken, Özcan'ın önümüzdeki süreçte atacağı adımlar merak konusu oldu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Mehmet Özcan'ın parti üyeliği sona erdi. İstifanın ardından Özcan'ın üç belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Yerel siyasette yeni gelişme
Mehmet Özcan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Özcan, seçimde yüzde 53,11 oy alarak belediye başkanlığı görevini üstlenmişti.
Son dönemde farklı belediyelerde yaşanan parti değişiklikleri nedeniyle yerel yönetimlerdeki siyasi hareketlilik yakından takip ediliyor. Keşan'daki gelişmenin de önümüzdeki günlerde siyasi gündemde yer bulması bekleniyor.
Haymana örneği gündeme geldi
CHP'den ayrılan belediye başkanları arasında Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç da yer almıştı. Koç, CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılmış ve parti rozeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı.
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan hakkında ortaya atılan AK Parti'ye katılım iddiasının doğrulanması halinde, yerel yönetimlerdeki parti değişiklikleriyle ilgili tartışmaların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
Mehmet Özcan kimdir?
Mehmet Özcan, 1956 yılında Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Seydiköy'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Keşan ve Edirne'de tamamlayan Özcan, eğitim hayatına ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü'nde başladıktan sonra Edirne Tıp Fakültesi'nde devam etti.
Mezuniyetinin ardından genel cerrahi uzmanlığını tamamlayan Özcan, 1991-2003 yılları arasında Keşan Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Siyasete atılmak amacıyla görevinden ayrılan Özcan, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde CHP adayı olarak Keşan Belediye Başkanı seçildi.
2009, 2014 ve 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden belediye başkanlığı görevine seçilen Özcan, böylece dördüncü dönemine başladı. Mehmet Özcan evli ve bir çocuk babasıdır.
Çok Okunanlar