Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı:"Mahkeme kararına uyun"
Mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerine yaptığı çağrıda mahkeme kararının uygulanması sürecinde yargı ve emniyet görevlilerine kolaylık sağlanmasını istedi.
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 11:37
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 11:40
Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay davasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği karar sonrası parti içindeki açıklamalar sürüyor. Karar kapsamında mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin görevi devralmasına hükmedilirken, gözler parti örgütlerinin tutumuna çevrildi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada, CHP örgütlerine yönelik dikkat çeken mesajlar yer aldı. Açıklamada, mahkeme kararının uygulanması sürecinde görev yapacak yargı mensupları, emniyet personeli ve kamu görevlilerine kolaylık sağlanması istendi.
Mahkeme kararına uyum çağrısı
Kılıçdaroğlu’nun mesajında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin verdiği karar doğrultusunda işlem yapacak kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmesine destek verilmesi talep edildi. Açıklamada, mahkeme kararının gereklerine uyulmasının önemine vurgu yapıldı.
Parti örgütlerinden ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı herhangi bir eylem ya da davranıştan kaçınılması yönünde hassasiyet beklendiği ifade edildi. Sürecin parti içinde nasıl yönetileceğine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde siyasi gündemde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Talimata aykırı davranışlara uyarı
Paylaşımda yer verilen açıklamada Kılıçdaroğlu’nun şu ifadeleri aktarıldı:
“Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.
Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.”
