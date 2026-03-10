İBB davasında görüntü paylaşanlara soruşturma açıldı
İBB davasında duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı TCK 286 kapsamında soruşturma başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 18:16
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 2025/318 esas numarasıyla yürütülen İBB davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda yapılan duruşmaları sırasında çekildiği belirtilen görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kaydedilmesine ilişkin mevzuat kapsamında yürütülüyor.
Savcılıktan resmi açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/318 esas sayılı dosyanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları içindeki 1 No’lu duruşma salonunda görülen duruşmaları sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınmasının Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiği vurgulandı.
TCK 286 kapsamında işlem başlatıldı
Başsavcılık açıklamasında, söz konusu görüntüleri kaydeden ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, görüntüleri kaydeden ve paylaşan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yapılması talimatı verildi.
Savcılık, soruşturmaya ilişkin sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi.
Çok Okunanlar