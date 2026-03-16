İBB davasında 5. gün gerginliği sonrası salon tedbiri
İBB davasında 5. gün yaşanan gerginliğin ardından mahkeme duruşma salonuna girişleri sınırlandırdı. Karara göre yalnızca belirli kişiler salona alınabilecek.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 18:51
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 18:55
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının ikinci haftasında görülen 6. gün duruşması öncesinde mahkeme, duruşma düzenine ilişkin yeni bir tedbir kararı aldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma salonuna girişlerin sınırlandırılmasını talep ederken uygulamanın güvenlik ve düzen amacıyla hayata geçirildiği bildirildi. Kararın, davanın ilerleyen duruşmalarındaki salon düzenini de etkilemesi bekleniyor.
Mahkemeden salona giriş sınırlaması
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, duruşma salonuna yalnızca belirli kişilerin alınması istendi.
Mahkemenin kararına göre salona; sanıklar ve vekalet ilişkisi bulunan avukatları, müştekiler ve müşteki avukatları, basın kartı bulunan basın mensupları ile tutuklu sanıkların birinci veya ikinci derece yakınlarından yalnızca bir kişi alınabilecek.
Belirtilen kişiler dışında kalanların duruşma salonuna girişine izin verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.
Başsavcılıktan jandarmaya yazı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin ara kararının uygulanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na yazı gönderdi.
Başsavcı Barış Duman imzasıyla gönderilen yazıda, mahkeme tarafından belirlenen sınırlamalar doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi.
5. gün duruşması gerginlikle kesilmişti
Tedbir kararının, davanın 5. gününde yaşanan gerginliğin ardından alındığı öğrenildi.
Mahkeme heyeti saat 10.27’de duruşma salonuna gelirken, 10.28’de vekalet ve oturma düzeni nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından saat 10.35’te duruşmaya ara verildi.
CHP’li vekille mahkeme arasında tartışma
Gerilimin, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer’in sanık avukatlarının bulunduğu bölümde oturmasıyla başladığı bildirildi.
Mahkeme başkanı Özer’e vekaletinin olup olmadığını sordu. Vekaleti bulunmadığını belirtmesi üzerine izleyici bölümüne geçmesi gerektiği ifade edildi. Ancak yerinden kalkmaması üzerine salonda tartışma yaşandı.
Mahkeme heyeti duruşmaya başlamadan ara verdi ve salonun boşaltılmasına karar verdi. Tutuklu sanıklar ile izleyiciler duruşma salonundan çıkarıldı.
6. gün savunmalarla devam edecek
Davanın 6. gününde duruşmanın, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın avukatının savunmasıyla başlaması bekleniyor.
Ardından Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı’nın savunma yapacağı bildirildi.
