'Hain Kemal' sloganları atılmıştı: Parti sözcüsü Müslim Sarı gerekli adımları işaret etti
CHP’de devam eden yönetim tartışmalarının gölgesinde, TBMM’de Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Grup Başkanı Özgür Özel’in konuşması sırasında Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atılırken, toplantıda yaşananların parti içindeki sürece etkisinin yakından izlenmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 18:22
CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu yürütürken, Özgür Özel Grup Başkanı olarak seçilmişti. Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmayacağı konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının ardından toplantı, TBMM’de gerçekleştirildi.
Özgür Özel daha önce Grup Toplantısı kararının grup başkanlığı yetkisinde olduğunu belirtmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise toplantının belirlenen yeni tarihe kadar yapılmayacağını ifade etmişti.
Konuşma sırasında sloganlar atıldı
Toplantıda Özgür Özel’in konuşması sürerken bazı katılımcılar tarafından Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar atıldı. Salonda yükselen “Hain Kemal” sloganları üzerine Özel, katılımcılara müdahale ederek sloganların durdurulmasını istedi.
Sloganların ardından konuşmasını sürdüren Özel, “İhanet, yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.” ifadelerini kullandı.
Müslim Sarı’dan açıklama geldi
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Sözcüsü olarak görevlendirilen Müslim Sarı, toplantıda atılan sloganlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sarı, söz konusu görüntüleri üzüntüyle izlediklerini belirterek, “CHP’li arkadaşlarımız olduklarını düşünmek istemiyorum. Eğer CHP’li arkadaşlar ise gerekli işlemler yapılacaktır.” açıklamasını yaptı.
Parti içindeki süreç izleniyor
Grup Toplantısı sırasında yaşanan gelişmeler, CHP’deki yönetim ve yetki tartışmalarının ardından yeni bir gündem başlığı oluşturdu. Parti yönetiminin, sloganlara ilişkin değerlendirmelerinin ve olası disiplin süreçlerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
