Güzelbahçe Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kararın, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında geçici tedbir olarak uygulandığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:47
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 09:50
İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Mustafa Günay ile 1 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Bakanlıktan görevden uzaklaştırma açıklaması
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Günay hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/70858 sayılı dosyası kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, İmar Kanunu’na muhalefet, Kıyı Kanunu’na muhalefet, imar kirliliğine neden olmak ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarının yer aldığı ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında, tutuklama tedbirinin uygulanmasının ardından Mustafa Günay’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Soruşturmada suçlamalar genişledi
Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar arasında imar mevzuatına aykırılık ve resmi belgede sahtecilik iddiaları da bulunuyor. Savcılık sürecine ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
