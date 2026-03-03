Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Türkiye barışın tarafında"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye barışın tarafında' mesajını TBMM’de düzenlenen milletvekilleri ile iftar programında verdi. Küresel sistemde yaşanan kırılmalara dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin huzur, istikrar ve diplomasi eksenli bir tutum benimsediğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 03.03.2026 21:39
Haber Güncellenme Tarihi: 03.03.2026 21:41
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini ifade etti. Uluslararası kurumların etkisinin zayıfladığını, güç dengelerinin değiştiğini ve uluslararası hukukun büyük ölçüde göz ardı edildiğini söyledi.
Erdoğan, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistemin sarsıldığını belirterek, dünya genelinde kaotik bir sürecin yaşandığını dile getirdi. Komşu İran’a yönelik saldırılarla başlayan gelişmelerin bölgesel riskleri artırdığını kaydetti.
Türkiye’nin dış politika vurgusu
Türkiye’nin bu süreçte tarafsız bir pozisyonda olmadığını belirten Erdoğan, “Türkiye olarak sulh ve sükûnun tarafındayız. Huzurun ve istikrarın tarafındayız. Dayanışmanın ve iş birliğinin tarafındayız” ifadelerini kullandı.
Sorunların çözümünde diyalog ve diplomasiyi öncelediklerini aktaran Erdoğan, çatışma yerine müzakerenin, savaş yerine barışın esas alınması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin evrensel değerler ve adalet temelinde hareket ettiğini belirtti.
Yakın coğrafyada artan gerilimlere işaret eden Erdoğan, 86 milyon vatandaşın güvenliği için temkinli ve dikkatli bir yaklaşım sergileneceğini vurguladı.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj
Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefini de gündeme getiren Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel unsurlarından birinin terörle mücadelede kalıcı sonuçlar elde etmek olduğunu ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milli meselelerde çözüm üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, sürecin Meclis çatısı altında ilerleyeceğini kaydetti.
Yaklaşık yarım asırdır devam eden terör sorununun ülkeye ekonomik maliyetinin iki trilyon doları aştığını söyleyen Erdoğan, “Bu musibetten Türkiye’yi kurtaracağız” dedi. Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
