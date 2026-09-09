Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş görüştü! Hangi konular gündeme geldi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş görüştü! Hangi konular gündeme geldi?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Yavaş, görüşmede Ankara’nın ulaşım altyapısı, metro yatırımları ile devam eden ve planlanan belediye projelerinin ele alındığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde Ankara’da hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar, görüşmenin ardından takip edilecek başlıklar arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 21:10
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 21:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mansur Yavaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ankara’nın ulaşım altyapısına katkı sağlaması planlanan metro yatırımları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunduklarını belirtti. Devam eden ve planlanan projelerin de görüşmenin gündeminde bulunduğunu kaydetti.
Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını bildirdi.
Ankara yatırımları için teşekkür iletildi
Yavaş, Ankara’ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiklerini açıkladı. Görüşmede, NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesine yönelik irade de gündeme geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kabulün ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara’ya gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş görüştü! Hangi konular gündeme geldi?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Yavaş, görüşmede Ankara’nın ulaşım altyapısı, metro yatırımları ile devam eden ve planlanan belediye projelerinin ele alındığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde Ankara’da hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar, görüşmenin ardından takip edilecek başlıklar arasında yer aldı.
Mansur Yavaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ankara’nın ulaşım altyapısına katkı sağlaması planlanan metro yatırımları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunduklarını belirtti. Devam eden ve planlanan projelerin de görüşmenin gündeminde bulunduğunu kaydetti.
Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını bildirdi.
Ankara yatırımları için teşekkür iletildi
Yavaş, Ankara’ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiklerini açıkladı. Görüşmede, NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesine yönelik irade de gündeme geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, kabulün ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara’ya gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.
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