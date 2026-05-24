CHP Genel Merkezi’nde polis müdahalesi başladı

CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan kararının ardından başlayan süreçte tansiyon yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatının Emniyet’e Genel Merkez’in boşaltılması yönünde dilekçe sunduğu belirtilirken, Kılıçdaroğlu da mahkeme kararına uyulması çağrısında bulundu. Gelişmelerin ardından polis ekipleri Genel Merkez binasına giriş yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 14:52
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 14:55
Genel Başkan Özgür Özel ve bazı milletvekilleri gece boyunca Genel Merkez’de nöbet tuttu. CHP yönetimi parti yöneticilerini Ankara’daki Genel Merkez binasına çağırırken, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada üyeler ve vatandaşlar “Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı” ifadeleriyle binaya davet edildi.
Genel Merkez önünde arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özgür Özel’e yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren bazı partililer arasında zaman zaman arbede yaşandı. Genel Merkez önünde çok sayıda polis ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.
Özgür Özel yaptığı ilk açıklamada, “Bir saldırı altındayız buradan çıkmayacağız” ifadelerini kullandı. Polis ekiplerinin binaya girişine bazı partililer engel olmaya çalıştı. Güvenlik güçleri müdahalenin ardından giriş sağladı.
Müdahale sırasında gaz ve TOMA kullanıldı
CHP Genel Merkezi çevresindeki müdahale sırasında gaz kullanıldığı ve TOMA’larla su sıkıldığı görüldü. Polis ekipleri tahliye işlemleri kapsamında bina çevresindeki güvenlik hattını genişletti.
Kapı önünde bulunan otobüs kaldırılırken, otopark girişindeki CHP’ye ait minibüslerin çekicilerle bölgeden götürüldüğü aktarıldı. Gelişmelerin ardından parti çevresinde hareketlilik gece saatlerinde de devam etti.
CHP’li Akbulut’tan dikkat çeken açıklama
CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağını duyurdu. Akbulut açıklamasında, “Burdur Halkımızın istemediği Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum” ifadelerine yer verdi.
Gazeteci Atakan Sönmez ise Özgür Özel ekibinin görüşme talebine ilişkin “Görüşmeye gerek kalmadı” mesajını verdiğini aktardı. CHP Genel Merkezi çevresindeki güvenlik önlemleri ve siyasi hareketliliğin sürmesi bekleniyor.
