CHP’den Cemil Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin açıklama
CHP’den Cemil Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin açıklama
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceği ve CHP’ye yeniden dönüp dönmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, CHP’nin Tugay hakkında henüz bir değerlendirme yapmadığını belirtirken, sürecin nasıl ilerleyeceğinde Tugay’ın siyasi pozisyonunu netleştirmesinin belirleyici olacağını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 22:26
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 22:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tugay’ın önünde bağımsız kalmak, Yeni Parti’ye katılmak, CHP’ye dönmek veya başka bir siyasi partiyle ilişki kurmak gibi farklı seçenekler bulunduğunu söyleyen Sarı, öncelikle bu konuda bir karar verilmesi gerektiğini kaydetti.
Tugay’dan siyasi pozisyonunu netleştirmesi bekleniyor
Cemil Tugay’ın kendi siyasi yolculuğuna ilişkin kararını vermesi gerektiğini belirten Sarı, “Cemil Bey'in kendi siyasal yolculuğu ile ilgili kendi iç dünyasında netleşmesi gerekir önce. Kendi bağımsız durumunu mu devam ettirecek, Yeni Parti’ye mi katılacak, CHP’ye geri mi dönecek veya başka bir siyasal partiyle ilişki içinde mi olacak?” dedi.
Sarı, konu hakkında bilgi kirliliği bulunduğunu belirterek Tugay’ın yaptığı açıklamaları esas aldıklarını söyledi.
CHP Sözcüsü, “Kendisinin açıklamalarına inanıyoruz ama kendi siyasal durumuyla ilgili kafasında netleşmesi ve net bir siyasal pozisyon almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP henüz değerlendirme yapmadı
CHP’nin Cemil Tugay’ın partiye olası dönüşü konusunda henüz bir tercih yapmadığını belirten Sarı, parti yönetiminin bu aşamada herhangi bir değerlendirmede bulunmadığını söyledi.
Sarı, “Bu konuda bir tercihte bulunmuş değiliz. Dolayısıyla Sayın Cemil Tugay’la ilgili bir değerlendirme yapmadık” dedi.
Açıklamalar, Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin kararın öncelikle kendisi tarafından netleştirilmesinin beklendiğini ortaya koyarken, CHP’nin sonraki aşamada nasıl bir tutum alacağı gündemdeki başlıklardan biri olmaya devam ediyor.
CHP ile görüşme talebi bulunmuyor
Cemil Tugay ile CHP arasında olası bir görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Sarı, Tugay tarafından partiye iletilmiş bir görüşme talebi bulunmadığını açıkladı.
Sarı, “Cemil Bey’in görüşme gibi bir talebi yoktu, böyle olduğu için bir görüşme gerçekleşeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Tugay belediye başkanlığını bağımsız sürdürüyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran 2026 tarihinde CHP’den istifa etti. Tugay, 24 Temmuz 2026 tarihinde kurulan Yeni Parti’ye katılmadı.
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CHP’den Cemil Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin açıklama
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceği ve CHP’ye yeniden dönüp dönmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, CHP’nin Tugay hakkında henüz bir değerlendirme yapmadığını belirtirken, sürecin nasıl ilerleyeceğinde Tugay’ın siyasi pozisyonunu netleştirmesinin belirleyici olacağını ifade etti.
Tugay’ın önünde bağımsız kalmak, Yeni Parti’ye katılmak, CHP’ye dönmek veya başka bir siyasi partiyle ilişki kurmak gibi farklı seçenekler bulunduğunu söyleyen Sarı, öncelikle bu konuda bir karar verilmesi gerektiğini kaydetti.
Tugay’dan siyasi pozisyonunu netleştirmesi bekleniyor
Cemil Tugay’ın kendi siyasi yolculuğuna ilişkin kararını vermesi gerektiğini belirten Sarı, “Cemil Bey'in kendi siyasal yolculuğu ile ilgili kendi iç dünyasında netleşmesi gerekir önce. Kendi bağımsız durumunu mu devam ettirecek, Yeni Parti’ye mi katılacak, CHP’ye geri mi dönecek veya başka bir siyasal partiyle ilişki içinde mi olacak?” dedi.
Sarı, konu hakkında bilgi kirliliği bulunduğunu belirterek Tugay’ın yaptığı açıklamaları esas aldıklarını söyledi.
CHP Sözcüsü, “Kendisinin açıklamalarına inanıyoruz ama kendi siyasal durumuyla ilgili kafasında netleşmesi ve net bir siyasal pozisyon almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
CHP henüz değerlendirme yapmadı
CHP’nin Cemil Tugay’ın partiye olası dönüşü konusunda henüz bir tercih yapmadığını belirten Sarı, parti yönetiminin bu aşamada herhangi bir değerlendirmede bulunmadığını söyledi.
Sarı, “Bu konuda bir tercihte bulunmuş değiliz. Dolayısıyla Sayın Cemil Tugay’la ilgili bir değerlendirme yapmadık” dedi.
Açıklamalar, Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin kararın öncelikle kendisi tarafından netleştirilmesinin beklendiğini ortaya koyarken, CHP’nin sonraki aşamada nasıl bir tutum alacağı gündemdeki başlıklardan biri olmaya devam ediyor.
CHP ile görüşme talebi bulunmuyor
Cemil Tugay ile CHP arasında olası bir görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Sarı, Tugay tarafından partiye iletilmiş bir görüşme talebi bulunmadığını açıkladı.
Sarı, “Cemil Bey’in görüşme gibi bir talebi yoktu, böyle olduğu için bir görüşme gerçekleşeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Tugay belediye başkanlığını bağımsız sürdürüyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran 2026 tarihinde CHP’den istifa etti. Tugay, 24 Temmuz 2026 tarihinde kurulan Yeni Parti’ye katılmadı.
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