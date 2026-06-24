CHP’de yeni kriz: İl binasına gece çilingirle girildi
CHP’de yeni kriz: İl binasına gece çilingirle girildi
CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine Hakan Satılmış’ın atanmasının ardından parti teşkilatında yaşanan gelişmeler protestolara sahne oldu. Parti binası önünde bir araya gelen bazı partililer, görev değişikliğine tepki gösterirken, yaşanan sürecin parti içindeki yansımalarının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 19:25
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 19:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni yönetimin parti binasının teslim edilmemesi üzerine gece saatlerinde çilingir yardımıyla binaya girdiği öne sürüldü. Sabah saatlerinde eski il başkanı Barış Yıldız ile bazı partililer bina önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.
Pankart protestoların odağında yer aldı
Protestolar sırasında CHP İl Başkanlığı binasına giren Gençlik Kolları üyeleri, binanın dış cephesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde “Hain” yazan bir pankart astı.
Pankartın asılmasının ardından parti binası çevresindeki hareketlilik arttı. Bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer binaya girmek istedi.
Polis ile kısa süreli gerginlik yaşandı
Parti binasına girmek isteyen grupla polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik önlemleri kapsamında gruptakilerin binaya girişine izin verilmedi.
Polis ekipleri daha sonra binada bulunan Gençlik Kolları üyelerini dışarı çıkardı. Olayların büyümemesi için bina çevresinde güvenlik tedbirleri sürdürüldü.
Eski il başkanından açıklama
CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığını belirten Barış Yıldız, il başkanlığı binasına gece saatlerinde çilingir yardımıyla girildiğini iddia etti.
Yıldız, herhangi bir mahkeme kararı veya resmi tebligat olmadan binaya girildiğini öne sürerek parti içinde hukuki açıdan tartışmalı bir süreç yaşandığını savundu.
İlçe başkanları görevlerinin sürdüğünü belirtti
CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayaz, mevcut ilçe başkanlarının görevlerinin devam ettiğini ifade ederek parti binasına girip görevlerinin başına dönmek istediklerini söyledi.
CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy da görevden alınmadıklarını savunarak ilçe başkanlarının kendi çalışma alanlarında faaliyetlerini sürdürmek istediğini dile getirdi.
Parti binası önünde bir süre bekleyen grup, açıklamaların ardından bölgeden ayrıldı.
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CHP’de yeni kriz: İl binasına gece çilingirle girildi
CHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı görevine Hakan Satılmış’ın atanmasının ardından parti teşkilatında yaşanan gelişmeler protestolara sahne oldu. Parti binası önünde bir araya gelen bazı partililer, görev değişikliğine tepki gösterirken, yaşanan sürecin parti içindeki yansımalarının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni yönetimin parti binasının teslim edilmemesi üzerine gece saatlerinde çilingir yardımıyla binaya girdiği öne sürüldü. Sabah saatlerinde eski il başkanı Barış Yıldız ile bazı partililer bina önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.
Pankart protestoların odağında yer aldı
Protestolar sırasında CHP İl Başkanlığı binasına giren Gençlik Kolları üyeleri, binanın dış cephesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde “Hain” yazan bir pankart astı.
Pankartın asılmasının ardından parti binası çevresindeki hareketlilik arttı. Bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer binaya girmek istedi.
Polis ile kısa süreli gerginlik yaşandı
Parti binasına girmek isteyen grupla polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik önlemleri kapsamında gruptakilerin binaya girişine izin verilmedi.
Polis ekipleri daha sonra binada bulunan Gençlik Kolları üyelerini dışarı çıkardı. Olayların büyümemesi için bina çevresinde güvenlik tedbirleri sürdürüldü.
Eski il başkanından açıklama
CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığını belirten Barış Yıldız, il başkanlığı binasına gece saatlerinde çilingir yardımıyla girildiğini iddia etti.
Yıldız, herhangi bir mahkeme kararı veya resmi tebligat olmadan binaya girildiğini öne sürerek parti içinde hukuki açıdan tartışmalı bir süreç yaşandığını savundu.
İlçe başkanları görevlerinin sürdüğünü belirtti
CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayaz, mevcut ilçe başkanlarının görevlerinin devam ettiğini ifade ederek parti binasına girip görevlerinin başına dönmek istediklerini söyledi.
CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy da görevden alınmadıklarını savunarak ilçe başkanlarının kendi çalışma alanlarında faaliyetlerini sürdürmek istediğini dile getirdi.
Parti binası önünde bir süre bekleyen grup, açıklamaların ardından bölgeden ayrıldı.
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