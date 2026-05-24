CHP’de tahliye krizi sonrası tansiyon yükseldi: Bina önünde arbede yaşandı
CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez çevresinde hareketli saatler yaşandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin girişimler gündeme gelirken, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Sürecin nasıl ilerleyeceği parti tabanı ve siyasi çevreler tarafından yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.05.2026 11:02
Haber Güncellenme Tarihi: 24.05.2026 11:07
hurhaber.com
Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in de bulunduğu grup CHP Genel Merkezi önüne geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i destekleyen grup ile Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Partimize sahip çıkmak için şimdi birlik zamanı” ifadeleri kullanılarak partililer Genel Merkez’e davet edildi. Parti yöneticileri ve milletvekilleri de Genel Merkez’e gelerek binada beklemeye başladı.
Ankara Valiliği’nden açıklama geldi
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs 2026 tarihli kararı ile Ankara 3. Genel İcra Dairesi dosyası kapsamında gerekli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, CHP Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda mahkeme kararına uyulmadığını bildirdiği belirtilerek, CHP Genel Merkezi’nin yetkililere teslim edilmesi için işlem yapılmasının talep edildiği ifade edildi.
Valilik ayrıca mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu’ndan örgütlere çağrı
Atakan Sönmez tarafından aktarılan açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerine mahkeme kararının gereklerine uyulması çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında, kamu görevlilerine yardımcı olunmasını ve örgüt disiplinine aykırı davranışlardan kaçınılmasını istedi.
Kılıçdaroğlu ayrıca talimatlara aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.
İkinci dilekçe Ankara Emniyeti’ne sunuldu
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Ankara Emniyeti’ne ikinci dilekçesini sunduğu bildirildi. Dilekçede, milletvekillerinin görüşme girişimlerinden sonuç alınamadığı ve Genel Merkez’in teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasının talep edildiği belirtildi.
Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kendilerine resmi bir tebligat ulaşmadığını, yalnızca çeşitli duyumlar aldıklarını söyledi.
Canlı yayında konuşan CHP’li Müslim Sarı ise taraflar arasında uzlaşı sağlanamadığını belirterek görüşmelerden çekildiklerini açıkladı.
Süreçte hangi kararlar alınmıştı
İcra memurları daha önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını Kemal Kılıçdaroğlu’na tebliğ etmişti.
YSK, CHP’nin mutlak butlan kararına ilişkin itirazını reddederken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de tedbir kararına yapılan itirazı kabul etmemişti.
Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in telefonda görüştüğü, görüşmede kurultay sürecinin de gündeme geldiği açıklanmıştı.
CHP Genel Merkezi çevresinde güvenlik artırıldı
Genel Merkez çevresindeki polis sayısı gün içinde artırıldı. Parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekilirken, nöbetçi milletvekilleri ve parti yöneticileri binada beklemeyi sürdürdü.
