CHP’de Kılıçdaroğlu’nun engellediği istifa iddiası
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun engellediği istifa iddiası
Gazeteci Aytunç Erkin'in iddiasına göre görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen disiplin sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkin, Yalım’ın ihraç edilmemesi sürecinde CHP içinde iki milletvekilinin istifa etmek istediğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 22:41
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 22:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazeteci Aytunç Erkin’in aktardığına göre, iki milletvekili istifa kararını dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun ise “CHP hepimizin partisidir, partide kalın” yönünde görüş bildirdiği ve bu süreçte istifaların gerçekleşmediği ifade edildi.
Özkan Yalım hakkında disiplin süreci nasıl ilerledi?
CHP’den yapılan açıklamaya göre, Özkan Yalım Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Sürecin tamamlanmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs 2026 tarihinde olağanüstü toplandı.
İhraç kararı ne zaman alındı?
Toplantı sonucunda Özkan Yalım’ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi. Karar, disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı. Sürecin parti içi yansımalarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği takip ediliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun engellediği istifa iddiası
Gazeteci Aytunç Erkin'in iddiasına göre görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen disiplin sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkin, Yalım’ın ihraç edilmemesi sürecinde CHP içinde iki milletvekilinin istifa etmek istediğini söyledi.
Gazeteci Aytunç Erkin’in aktardığına göre, iki milletvekili istifa kararını dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun ise “CHP hepimizin partisidir, partide kalın” yönünde görüş bildirdiği ve bu süreçte istifaların gerçekleşmediği ifade edildi.
Özkan Yalım hakkında disiplin süreci nasıl ilerledi?
CHP’den yapılan açıklamaya göre, Özkan Yalım Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Sürecin tamamlanmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs 2026 tarihinde olağanüstü toplandı.
İhraç kararı ne zaman alındı?
Toplantı sonucunda Özkan Yalım’ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi. Karar, disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı. Sürecin parti içi yansımalarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği takip ediliyor.
Çok Okunanlar