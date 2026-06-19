İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada hem ayrılık kararının gerekçesine hem de yeni parti iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tugay, gazeteci Yağız Barut ile gerçekleştirdiği görüşmede, siyasi yol haritasına dair soruları yanıtladı. Açıklamaların ardından gözler önümüzdeki dönemde muhalefet cephesinde yaşanabilecek gelişmelere çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 18:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cemil Tugay, CHP’den istifa ettiğini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Tugay, mevcut süreçte siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.
İstifa kararının ardından kamuoyunda farklı değerlendirmeler gündeme gelirken, Tugay ilk kez ayrılığın arka planına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni parti iddialarına yanıt verdi
Tugay, görüşme sırasında yeni parti kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili soruya da yanıt verdi. Özgür Özel ile yol arkadaşlığı bulunduğunu ve yakın ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Tugay, yeni bir parti kurulması halinde bu oluşuma katılacağını söyledi.
Söz konusu açıklama, CHP içindeki son gelişmeler ve muhalefet cephesindeki olası siyasi hareketlilik açısından dikkat çekti.
İstifa gerekçesini açıkladı
Tugay, daha önce CHP’den istifa etmeyi düşünmediğini ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine, karar sürecinde yaşanan gelişmelere değindi. İzmir İl Başkanı’nın görevden alınmasının istifa kararında etkili olduğunu belirten Tugay, bu gelişmenin kendisini söz konusu karara yönelttiğini söyledi.
Tugay ayrıca, CHP’nin mevcut yapısı içinde siyaset yapma imkânlarının kalmadığını düşündüğünü ifade etti.
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Cemil Tugay’dan yeni parti sorusuna net yanıt
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada hem ayrılık kararının gerekçesine hem de yeni parti iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tugay, gazeteci Yağız Barut ile gerçekleştirdiği görüşmede, siyasi yol haritasına dair soruları yanıtladı. Açıklamaların ardından gözler önümüzdeki dönemde muhalefet cephesinde yaşanabilecek gelişmelere çevrildi.
Cemil Tugay, CHP’den istifa ettiğini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Tugay, mevcut süreçte siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.
İstifa kararının ardından kamuoyunda farklı değerlendirmeler gündeme gelirken, Tugay ilk kez ayrılığın arka planına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni parti iddialarına yanıt verdi
Tugay, görüşme sırasında yeni parti kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili soruya da yanıt verdi. Özgür Özel ile yol arkadaşlığı bulunduğunu ve yakın ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Tugay, yeni bir parti kurulması halinde bu oluşuma katılacağını söyledi.
Söz konusu açıklama, CHP içindeki son gelişmeler ve muhalefet cephesindeki olası siyasi hareketlilik açısından dikkat çekti.
İstifa gerekçesini açıkladı
Tugay, daha önce CHP’den istifa etmeyi düşünmediğini ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine, karar sürecinde yaşanan gelişmelere değindi. İzmir İl Başkanı’nın görevden alınmasının istifa kararında etkili olduğunu belirten Tugay, bu gelişmenin kendisini söz konusu karara yönelttiğini söyledi.
Tugay ayrıca, CHP’nin mevcut yapısı içinde siyaset yapma imkânlarının kalmadığını düşündüğünü ifade etti.
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