Asal Araştırma'dan yeni anket: Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Asal Araştırma'dan yeni anket: Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Asal Araştırma'nın katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri ismi sorduğu araştırmada yüzde 36,4 ile ilk sırayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken Erdoğan'ı yüzde 21 ile Mansur Yavaş takip etti.
Türkiye yoğun bir siyasi gündem ile karşı karşıya...
Haber Giriş Tarihi: 02.03.2026 22:14
Haber Güncellenme Tarihi: 02.03.2026 22:16
Orta Doğu'da devam eden çatışmalar bölgede gerilimi artırırken iç siyasette de hareketlilik sürmektedir. CHP'nin erken seçim talepleri gündemde kalmaya devam ederken bu süreçte seçmenin eğilimleri anketlerle değerlendiriliyor.
Asal Araştırma da yeni anketinde, seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini ölçtü.
CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?
13-21 Şubat tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu soruldu. İki binden fazla kişinin katıldığı ankette 9 farklı siyasinin ismi ön plana çıktı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK SIRADA
Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,4 ile ilk sırada yer alırken, Mansur Yavaş yüzde 21 ile onu izledi.
YALNIZCA 3 KİŞİ YÜZDE 10'U AŞABİLDİ
Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan ve Yavaş'ın ardından yüzde 17,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu üç ismin haricinde hiçbir adayın yüzde 10 eşiğini geçememesi dikkat çekti.
SONUÇLAR
Verilen cevaplar arasında ilk sırayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, araştırma sonucu şu şekilde:
Asal Araştırma'dan yeni anket: Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Asal Araştırma'nın katılımcılara herhangi bir isim vermeden Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri ismi sorduğu araştırmada yüzde 36,4 ile ilk sırayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken Erdoğan'ı yüzde 21 ile Mansur Yavaş takip etti. Türkiye yoğun bir siyasi gündem ile karşı karşıya...
Orta Doğu'da devam eden çatışmalar bölgede gerilimi artırırken iç siyasette de hareketlilik sürmektedir. CHP'nin erken seçim talepleri gündemde kalmaya devam ederken bu süreçte seçmenin eğilimleri anketlerle değerlendiriliyor.
Asal Araştırma da yeni anketinde, seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini ölçtü.
CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?
13-21 Şubat tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu soruldu. İki binden fazla kişinin katıldığı ankette 9 farklı siyasinin ismi ön plana çıktı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK SIRADA
Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36,4 ile ilk sırada yer alırken, Mansur Yavaş yüzde 21 ile onu izledi.
YALNIZCA 3 KİŞİ YÜZDE 10'U AŞABİLDİ
Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan ve Yavaş'ın ardından yüzde 17,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu üç ismin haricinde hiçbir adayın yüzde 10 eşiğini geçememesi dikkat çekti.
SONUÇLAR
Verilen cevaplar arasında ilk sırayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken, araştırma sonucu şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan : Yüzde 36,4
Mansur Yavaş : Yüzde 21,0
Ekrem İmamoğlu : Yüzde 17,8
Selahattin Demirtaş : Yüzde 5,5
Özgür Özel : Yüzde 5,0
Müsavat Dervişoğlu : Yüzde 3,0
Ümit Özdağ : Yüzde 2,1
Fatih Erbakan : Yüzde 1,8
Yavuz Ağıralioğlu : Yüzde 1,6
Diğer: Yüzde 2,0
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3,8
