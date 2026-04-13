AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"Türkiye barıştan yana"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye'nin barıştan yana olduğunu açıkladı. Bölgesel gelişmeler ve NATO uyarısının detayları gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 18:08
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin barıştan yana bir irade ortaya koyduğunu bildirdi. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, hem bölgesel hem küresel güvenlik açısından yaşanan gelişmelerin etkilerine dikkat çekti.
Çelik, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından bölgede çok vahim sonuçların ortaya çıktığını belirterek, mevcut tablonun yalnızca bölgeyi değil küresel sistemi de etkileyebileceğini ifade etti. Gelinen aşamada NATO içinde dahi görüş ayrılıklarının derinleşebileceğini dile getirdi.
Barış görüşmeleri ve Türkiye'nin rolü
Çelik, barışın korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, ateşkes ortamının sağlanması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin barış görüşmelerine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Çelik, müzakerelerin yeni turlarla sürmesinin önemine işaret etti.
İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine değinen Çelik, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin hedef alındığını, Gazze'de ve Batı Şeria'da demografik yapıyı değiştirmeye yönelik adımlar atıldığını ifade etti. Bu gelişmelerin barış sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.
İsrail'in sınır tartışması ve siyasi mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in sınırlarına ilişkin sorularının yanıt bulmadığını belirten Çelik, İsrail'in sınırlarını açık şekilde tanımlamayan tek ülke olduğunu dile getirdi. Çelik, Türkiye'nin hem iktidar hem muhalefet düzeyinde ortak bir duruş sergilediğini ifade etti.
Uluslararası gelişmelere de değinen Çelik, Fransa'da Lafarge şirketine yönelik verilen mahkeme kararının teröre destek iddiaları açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.
Uganda açıklaması
Çelik, Uganda ile Türkiye arasında bir sorun bulunmadığını ifade ederek, Türkiye'den bu ülkeye yönelik açıklamaların dostluk çerçevesinde olduğunu söyledi. Uganda tarafından yapılan açıklamaların ise anlamlı bulunmadığını kaydetti.
