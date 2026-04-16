Sinemalarda bu hafta hangi filmler izleyiciyle buluşuyor?
Sinemalarda bu hafta vizyona giren filmler açıklandı. 17 Nisan itibarıyla 7 yeni yapım farklı türlerde izleyiciyle buluşuyor.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 23:09
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 23:12
Sinemalarda bu hafta vizyona giren filmler, 17 Nisan Cuma günü itibarıyla izleyiciyle buluşuyor. Komedi, aksiyon, dram, korku ve animasyon türlerinde toplam 7 yeni yapım sinema salonlarında gösterime girerken, farklı yaş gruplarına hitap eden içerikler dikkat çekiyor. Vizyona giren yapımların çeşitliliği, hafta sonu sinema tercihlerini doğrudan etkileyebilecek bir tablo ortaya koyuyor.
Aksiyon ve macera tutkunlarına yeni seçenek
"Largo Winch: Dünyanın Durduğu An", aksiyon ve macera türünde haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor. Tomer Sisley’in başrolünde yer aldığı film, büyük bir finans imparatorluğunu yöneten Largo Winch’in küresel bir komployla karşı karşıya kalmasını ve oğlunun kaçırılmasıyla gelişen süreci konu alıyor. Yapımda James Franco ve Denis O'Hare gibi isimler de rol alıyor.
Dram ve müzik türü bir arada
David Lowery yönetmenliğindeki "Mother Mary", dram, gerilim ve müzik türlerini bir araya getiriyor. Anne Hathaway ve Michaela Coel’in başrollerini paylaştığı film, şöhretin baskısıyla mücadele eden bir sanatçının iç dünyasına ve çevresiyle yaşadığı çatışmalara odaklanıyor.
Korku sinemasında yeni yapım
"Lee Cronin'den Mumya", korku türünde haftanın dikkat çeken yapımları arasında bulunuyor. Sekiz yıl önce kaybolan kızlarının aniden geri dönmesiyle değişen bir ailenin yaşadıkları üzerinden ilerleyen film, atmosferi ve ses tasarımıyla öne çıkıyor. Başrollerde Jack Reynor ve Laia Costa yer alıyor.
Animasyon ve aile filmleri öne çıkıyor
"Hayvanlar Alemi", ormanlarını korumaya çalışan hayvanların hikayesini anlatan bir animasyon olarak vizyonda yerini alıyor. Çevre bilinci temasıyla hazırlanan yapım, özellikle çocuk ve aile izleyicisini hedefliyor.
"571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" ise İslamiyet’in doğuşunu ve Hazreti Muhammed’in çocukluk yıllarını ele alan bir animasyon film olarak gösterime giriyor. Pedagog onayıyla hazırlanan yapımın eğitici içeriği öne çıkıyor.
Yerli yapımlar vizyonda
Komedi türündeki "Başıbozuklar", yanlışlıkla Suriye’deki bir Amerikan üssüne giden bir müzik grubunun yaşadıklarını konu alıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği filmde Gonca Vuslateri ve Mustafa Üstündağ rol alıyor.
"Cinnet-i Sırra" ise korku ve dram öğelerini bir araya getiren yerli yapımlar arasında bulunuyor. Gizemli olaylar etrafında gelişen hikaye, geçmişle yüzleşen bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor.
