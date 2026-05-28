Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin kişi yaralandı: Bakan Memişoğlu'ndan açıklama!
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin kişi yaralandı: Bakan Memişoğlu'ndan açıklama!
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle Türkiye genelinde 13 bin 513 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, süreç boyunca vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 28.05.2026 09:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine toplam 13 bin 513 kişinin başvurduğunu duyurdu. Açıklamada, yaralanan vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunuldu.
Memişoğlu, vatandaşlara kurban kesimi sırasında dikkatli olunması çağrısı yaparak, özellikle profesyonel destek alınmasının önemine işaret etti. Bakanlık verilerine göre her yıl Kurban Bayramı döneminde benzer yaralanmalar nedeniyle hastanelere yoğun başvuru gerçekleşiyor.
Bayram mesaisinde görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Memişoğlu, sağlık personelinin yoğun çalışma temposuyla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin kişi yaralandı: Bakan Memişoğlu'ndan açıklama!
Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle Türkiye genelinde 13 bin 513 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, süreç boyunca vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerine toplam 13 bin 513 kişinin başvurduğunu duyurdu. Açıklamada, yaralanan vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunuldu.
Memişoğlu, vatandaşlara kurban kesimi sırasında dikkatli olunması çağrısı yaparak, özellikle profesyonel destek alınmasının önemine işaret etti. Bakanlık verilerine göre her yıl Kurban Bayramı döneminde benzer yaralanmalar nedeniyle hastanelere yoğun başvuru gerçekleşiyor.
Bayram mesaisinde görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Memişoğlu, sağlık personelinin yoğun çalışma temposuyla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Çok Okunanlar