Boynuna masaj yaptırdı, hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
Boynuna masaj yaptırdı, hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan 42 yaşındaki Berat Topay, boyun kütletme işlemi sonrasında bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden Topay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beyninde 5 pıhtı atan talihsiz adama işlemi gerçekleştiren sahte fizyoterapist tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:36
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 09:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Beyoğlu'da mayıs ayında TIR şoförlüğü yapan 42 yaşındaki Berat Topay, sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle tedavi için fizyoterapi yaptığı öne sürülen arkadaşına gitti.
Hacamat, kütletme, kupa tedavisi ve masaj gibi işlemler yapan şüpheli, iddiaya göre Topay'a önce masaj yaptı ardından boynunu kütletti.
5 PIHTI ATTI
Topay'ı kütletme işleminden sonra kendisini kötü hissetmesinin ardından düz bir yere sırt üstü yatırdılar. Dakikalar içinde Topay'ın durumu daha da kötüleşti ve bilinci kapandı.
NTV'de yer alan habere göre, beyninde 5 pıhtının attığı öğrenilen Topay, entübe edildi ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan sahte fizyoterapist, 6 yıldır hacamat ve mesaj yaptığını, masörlük kurs belgesinin bulunduğunu iddia etti.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
Topay'ın acılı ailesi ise tanıdıkları olan şüphelinin herhangi bir suçu olmadığını savundu.
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar ise ağrılarını kütletme yoluyla geçirmeye çalışan hastaları uyardı.
Özellikle birinci boyun omurgasının oldukça riskli bir bölge olduğunu, 4 yıllık fizyoterapist ve doktor olmayan kişilerin bu bölgeye müdahalede bulunmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, uygulanan manevraların çok dikkatli yapılması gerektiğini söyledi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Boynuna masaj yaptırdı, hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
İstanbul'da sırt ve boyun ağrısı yaşayan 42 yaşındaki Berat Topay, boyun kütletme işlemi sonrasında bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden Topay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beyninde 5 pıhtı atan talihsiz adama işlemi gerçekleştiren sahte fizyoterapist tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Beyoğlu'da mayıs ayında TIR şoförlüğü yapan 42 yaşındaki Berat Topay, sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle tedavi için fizyoterapi yaptığı öne sürülen arkadaşına gitti.
Hacamat, kütletme, kupa tedavisi ve masaj gibi işlemler yapan şüpheli, iddiaya göre Topay'a önce masaj yaptı ardından boynunu kütletti.
5 PIHTI ATTI
Topay'ı kütletme işleminden sonra kendisini kötü hissetmesinin ardından düz bir yere sırt üstü yatırdılar. Dakikalar içinde Topay'ın durumu daha da kötüleşti ve bilinci kapandı.
NTV'de yer alan habere göre, beyninde 5 pıhtının attığı öğrenilen Topay, entübe edildi ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan sahte fizyoterapist, 6 yıldır hacamat ve mesaj yaptığını, masörlük kurs belgesinin bulunduğunu iddia etti.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
Topay'ın acılı ailesi ise tanıdıkları olan şüphelinin herhangi bir suçu olmadığını savundu.
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar ise ağrılarını kütletme yoluyla geçirmeye çalışan hastaları uyardı.
Özellikle birinci boyun omurgasının oldukça riskli bir bölge olduğunu, 4 yıllık fizyoterapist ve doktor olmayan kişilerin bu bölgeye müdahalede bulunmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, uygulanan manevraların çok dikkatli yapılması gerektiğini söyledi.
Çok Okunanlar