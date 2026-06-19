YKS öncesi Duran’dan gençler ve ailelere destek mesajı
YKS öncesi Duran’dan gençler ve ailelere destek mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda tüm adaylara başarı dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, öğrencilerin büyük emekle hazırlandığı sınavın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti. Sınav sürecinin ardından açıklanacak sonuçlar, milyonlarca adayın eğitim yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacak.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 21:53
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 21:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duran, YKS'ye girecek öğrencilerin heyecanını yürekten paylaştığını belirterek her birine gönülden başarılar diledi. Gençlerin gösterdiği çabanın ve fedakârlığın önemine dikkat çeken Duran, sınav sürecinin sağlıklı koşullarda tamamlanmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.
Maç heyecanı ve sınav hassasiyeti vurgusu
Açıklamasında A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasına da değinen Duran, vatandaşların milli maç heyecanını yaşarken sınava hazırlanan gençleri de gözetmesi gerektiğini belirtti. Milli Takım'ın başarısı için tek yürek olunurken, geleceği inşa edecek gençlerin sınav performansının da aynı hassasiyetle desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
Duran, sınava girecek öğrencilerin huzurlu bir ortamda sınavlarını tamamlayabilmeleri için toplumsal duyarlılığın önem taşıdığını vurguladı.
Vatandaşlara duyarlılık çağrısı
Vatandaşlara çağrıda bulunan Duran, maç heyecanı sırasında sınava hazırlanan veya sınava girecek gençleri rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınılmasının önemine işaret etti. Gençlerin sınavlarını en sağlıklı koşullarda geçirebilmesi için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Mesajında öğrencilere ve ailelerine de seslenen Duran, büyük emek, sabır ve fedakârlıkla hazırlanan adayların hedeflerine ulaşmasını temenni etti. Duran, açıklamasını gençlerin gönüllerindeki hedeflere erişmesi yönündeki dilekleriyle tamamladı.
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YKS öncesi Duran’dan gençler ve ailelere destek mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda tüm adaylara başarı dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, öğrencilerin büyük emekle hazırlandığı sınavın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti. Sınav sürecinin ardından açıklanacak sonuçlar, milyonlarca adayın eğitim yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacak.
Duran, YKS'ye girecek öğrencilerin heyecanını yürekten paylaştığını belirterek her birine gönülden başarılar diledi. Gençlerin gösterdiği çabanın ve fedakârlığın önemine dikkat çeken Duran, sınav sürecinin sağlıklı koşullarda tamamlanmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.
Maç heyecanı ve sınav hassasiyeti vurgusu
Açıklamasında A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmasına da değinen Duran, vatandaşların milli maç heyecanını yaşarken sınava hazırlanan gençleri de gözetmesi gerektiğini belirtti. Milli Takım'ın başarısı için tek yürek olunurken, geleceği inşa edecek gençlerin sınav performansının da aynı hassasiyetle desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
Duran, sınava girecek öğrencilerin huzurlu bir ortamda sınavlarını tamamlayabilmeleri için toplumsal duyarlılığın önem taşıdığını vurguladı.
Vatandaşlara duyarlılık çağrısı
Vatandaşlara çağrıda bulunan Duran, maç heyecanı sırasında sınava hazırlanan veya sınava girecek gençleri rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınılmasının önemine işaret etti. Gençlerin sınavlarını en sağlıklı koşullarda geçirebilmesi için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Mesajında öğrencilere ve ailelerine de seslenen Duran, büyük emek, sabır ve fedakârlıkla hazırlanan adayların hedeflerine ulaşmasını temenni etti. Duran, açıklamasını gençlerin gönüllerindeki hedeflere erişmesi yönündeki dilekleriyle tamamladı.
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