Yeni nesil çetelere büyük operasyon 42 kişi gözaltında
Yeni nesil çetelere büyük operasyon 42 kişi gözaltında
Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, “yeni nesil suç örgütleri” olarak nitelendirilen 4 ayrı yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlarda 42 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, Kayseri’deki soruşturmada 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi tespit edildi. Soruşturmaların adli süreçleri ve firari şüphelilere yönelik çalışmalar yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 18:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya’da üç ayrı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin, örgütlerin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri’de 89 ayrı suç eylemi tespit edildi
Kayseri merkezli soruşturmada ise bir suç örgütünün 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Toplam 42 şüpheli gözaltına alındı
Antalya ve Kayseri merkezli operasyonlarda toplam 46 şüpheli hedef alındı. Antalya’da 10, Kayseri merkezli operasyonda ise 32 şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42’ye ulaştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli ve güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde hareket ettiğini belirtti. Gürlek, gençleri suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılanmalara karşı mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.
Suç örgütleriyle mücadele mesajı
Gürlek, gençleri suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu güç veya itibar unsuru olarak göstermeye çalışan yapılara müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
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Yeni nesil çetelere büyük operasyon 42 kişi gözaltında
Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, “yeni nesil suç örgütleri” olarak nitelendirilen 4 ayrı yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlarda 42 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, Kayseri’deki soruşturmada 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi tespit edildi. Soruşturmaların adli süreçleri ve firari şüphelilere yönelik çalışmalar yakından takip edilecek.
Antalya’da üç ayrı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin, örgütlerin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri’de 89 ayrı suç eylemi tespit edildi
Kayseri merkezli soruşturmada ise bir suç örgütünün 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Toplam 42 şüpheli gözaltına alındı
Antalya ve Kayseri merkezli operasyonlarda toplam 46 şüpheli hedef alındı. Antalya’da 10, Kayseri merkezli operasyonda ise 32 şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42’ye ulaştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli ve güvenlik birimlerinin koordinasyon içinde hareket ettiğini belirtti. Gürlek, gençleri suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılanmalara karşı mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.
Suç örgütleriyle mücadele mesajı
Gürlek, gençleri suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu güç veya itibar unsuru olarak göstermeye çalışan yapılara müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
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