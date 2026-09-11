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Van’daki düğün gündem olmuştu soruşturma genişledi

Van’da düzenlenen görkemli düğünün görüntüleri sosyal medyada geniş yer bulan ve “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Tançalan tutuklanırken, eşi Çağla Öz Tançalan hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporunda adı geçen N.O. ile M.S.T. de gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 23:07
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 23:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Van’daki düğün gündem olmuştu soruşturma genişledi

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da gerçekleştirilen düğününe ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı. Tançalan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı

Emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tançalan’ın tutuklanmasına karar verildi.

Çağla Öz hakkında gözaltı kararı verildi

Soruşturmanın genişlemesiyle Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi. Çağla Öz Tançalan’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

MASAK tarafından hazırlanan raporda adı geçen Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da gözaltına alındı. M.S.T. ise Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

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