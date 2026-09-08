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Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi bugün

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Seçim bugün gerçekleştirilecek.

Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:29
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:30
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi bugün

Belediye Meclisi, 5 Eylül'de Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Aral, yoklamanın ardından salonda 22 meclis üyesinin bulunduğunu belirterek, toplantının açılabilmesi için gerekli salt çoğunluğun sağlanamadığını söyledi.

Toplantının ertelendiğini kaydeden Aral, "Biz, şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah 09.00'a erteliyorum" dedi.

Salona basın mensupları alınmazken toplantı belediyenin internet üzerinden yaptığı çevrim içi yayından takip edildi.

Yoklama sırasında CHP Grubunun meclis üyelerinin toplantıya katılmadığı görüldü.

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