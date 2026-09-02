Türkiye ile Afrika arasında yeni iş birliği adımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği, Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, protokol kapsamında medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanlarda ortak çalışmalar yürütüleceğini bildirdi. İş birliği kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar, Türkiye ile Afrika halkları arasındaki kültürel etkileşim ve iletişim faaliyetleri açısından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'ın himayelerinde faaliyet gösteren Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nin Afrika'nın kültürel mirasının yaşatılmasına ve Afrikalı kadınların emeğinin desteklenmesine katkı sunduğunu belirtti.
Bu çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında protokol imzalandığını aktaran Duran, iş birliğinin medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanları kapsadığını kaydetti.
Kültürel etkileşim ve kamu diplomasisi öne çıkıyor
Protokol çerçevesindeki ortak çalışmalarla Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğun ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların aynı zamanda iki taraf arasındaki kültürel etkileşime ve halklar arasındaki bağların geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Duran, açıklamasında iş birliğinin kültürel etkileşimi ve Türkiye ile Afrika halkları arasındaki bağları güçlendireceğini belirterek, protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye ile Afrika arasında yeni iş birliği adımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği, Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, protokol kapsamında medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanlarda ortak çalışmalar yürütüleceğini bildirdi. İş birliği kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar, Türkiye ile Afrika halkları arasındaki kültürel etkileşim ve iletişim faaliyetleri açısından takip edilecek.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'ın himayelerinde faaliyet gösteren Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nin Afrika'nın kültürel mirasının yaşatılmasına ve Afrikalı kadınların emeğinin desteklenmesine katkı sunduğunu belirtti.
Bu çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında protokol imzalandığını aktaran Duran, iş birliğinin medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanları kapsadığını kaydetti.
Kültürel etkileşim ve kamu diplomasisi öne çıkıyor
Protokol çerçevesindeki ortak çalışmalarla Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğun ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların aynı zamanda iki taraf arasındaki kültürel etkileşime ve halklar arasındaki bağların geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Duran, açıklamasında iş birliğinin kültürel etkileşimi ve Türkiye ile Afrika halkları arasındaki bağları güçlendireceğini belirterek, protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.
Çok Okunanlar