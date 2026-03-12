Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, trafikte "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün aracına sopayla zarar verip kendi aracıyla çarpan şüpheli gözaltına alındı, sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.03.2026 15:17
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 13:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre, Koyunoğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde seyir halinde olan ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobilin sürücüsü F.E. ile İ.Y. arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y, otomobiliyle F.E'nin yolunu kesti. Aracından elinde sopayla inen İ.Y, F.E'nin otomobiline vurarak zarar verdi ve sürücüyü tehdit etti.
F.E'nin geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmaya çalışması üzerine İ.Y, elindeki sopayla aracı bir süre kovaladı. Daha sonra kendi otomobiline binen İ.Y, F.E'nin aracına çarptı. Söz konusu anlar, araç kamerası tarafından kaydedildi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, gerçekleştirdiği ihlaller nedeniyle şüpheliye 180 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, İ.Y'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Trafikte sopalı saldırıya 180 bin lira ceza
