TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul’da yapılacak
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yarın İstanbul'da düzenlenecek. Toplantıda teşkilat içindeki son gelişmeler, bölgesel meseleler ve gelecek dönem işbirliği adımları ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 13:12
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 13:13
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıya Türkiye’nin yanı sıra dönem başkanı Azerbaycan ile üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan temsilcileri katılacak.
BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK
Toplantıda, teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ile gelecek dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek. Ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı istişareler yapılması planlanıyor.
Toplantı kapsamında Bakan Hakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi beklenirken, konuk heyet başkanlarının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak kabul edilmesi öngörülüyor.
Bakan Fidan’ın toplantıda yapacağı hitapta, uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlandığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekmesi bekleniyor.
Bu çerçevede Fidan’ın, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla işbirliğini güçlendirmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulaması öngörülüyor.
Fidan’ın ayrıca, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalar ile üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların sona erdirilmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda Türk dünyasının ortak bir duruş sergilemesinin önemine değinmesi bekleniyor.
PAKİSTAN-AFGANİSTAN GERİLİMİ VE KKTC MESAJI
Bakan Fidan’ın konuşmasında Pakistan ile Afganistan arasındaki gerginliğin tırmanmasının önlenmesi için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğine işaret etmesi de bekleniyor.
Fidan’ın ayrıca Kıbrıslı Türkler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) maruz kaldığı tecrit uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, TDT üyelerinin KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.
Toplantıda ayrıca, Türk devletlerinin üçüncü taraflarla işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan “TDT+” formatı hakkında Türkiye’nin yaklaşım ve önceliklerinin paylaşılması planlanıyor.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009’da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Teşkilatın adı, 2021 yılında İstanbul Zirvesi’nde alınan kararla “Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)” olarak değiştirildi.
Teşkilatın temel hedefleri arasında Türk devletleri arasında güven ortamının güçlendirilmesi, siyasi dayanışmanın artırılması, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve Türk dünyasının kültürel mirasının korunması yer alıyor.
Sekretaryası İstanbul’da bulunan TDT’nin halen 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan) ile 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.
TDT’nin bir sonraki Gayriresmi Zirvesi yılın ilk yarısında Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenecek. Yılın ikinci yarısında yapılacak 13. Zirve’ye ise Türkiye ev sahipliği yapacak.
