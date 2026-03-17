TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 4 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 13:12
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 13:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Karma Komisyon'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun dosyaları sevk edildi.

