TBMM'de ABD-İsrail-İran savaşı özel oturumu... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yaşananlar geçici bir kriz değil
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Kurtulmuş, dünya siyasetinin 'orman kanunlarına' sürüklenmekte olduğunu, ateşin büyümesinin herkesi içine çekeceğini vurguladı. Ardından, Yaşar Güler ve Hakan Fidan'ın bilgilendirme yapacağı kapalı oturuma geçildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 15:44
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda bilgilendirme yapacağı oturumun açılışında konuştu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:
"Dünya siyaseti giderek orman kanunlarının belirleyici olduğu bir zamana doğru sürüklenmektedir.
Bugün yaşanan gelişmeler asla geçici bir kriz olarak değerlendirilemez.
Böylesi zamanlarda en ağır bedel her zaman olduğu gibi siviller tarafından ödenmektedir.
Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri bir gün gelir içine çeker. Bu sebeple saldırıların derhal durdurulması ve çatışmanın daha geniş bir felaketi dönüşmesinin engellenmesi bugün herkes için bir zorunluluktur.
Kardeşi kardeşe kırdırmaya, bölgedeki halkları karşı karşıya getirmeye ve ülkeleri içerden zayıflatmaya dönük hiçbir girişimi de izin verilmeyecek.
Saldırıların derhal durdurulması ve daha geniş bir felakete dönüşmesinin engellenmesi herkes için bir zorunluluktur.
Ne savaşın diliyle teslim alınır ne de suskunluğun konforuna çekiliriz.Adaletten vazgeçmeden barışı, zulmü görmezden gelmeden bölgesel istikrarı savunuruz.
TBMM GENEL KURULU'NDA KAPALI OTURUMA GEÇİLDİ
TBMM Genel Kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alınacağı, hükümetin bilgilendirme yapacağı görüşmeler için kapalı oturuma geçti.
Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Kurtulmuş, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar dakika, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika, grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verileceğini bildirdi.
Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi oylamaya sunuldu ve kabul edildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini ifade etti.
Salonun boşaltılmasını isteyen Kurtulmuş, daha sonra hazırlıklar için birleşime ara verdi.
Kapalı oturuma geçildiği için yeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler Genel Kurul Salonu'ndan çıkarıldı. TBMM'de Genel Kurul Salonu'na bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.
Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti. Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.
