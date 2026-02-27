TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'dan güçlü Türkiye vurgusu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, STK temsilcileriyle iftarda yaptığı konuşmada uluslararası sistemde kuralsızlık riskine dikkat çekerek güçlü Türkiye vurgusunda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 20:33
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 20:36
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Ankara’da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, program sonrası yaptığı açıklamada uluslararası sistemde yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Türkiye’nin güçlü olması gerektiğini ifade etti. Küresel dengelerdeki değişimin önümüzdeki dönemde siyasi ve diplomatik süreçleri doğrudan etkilemesi bekleniyor.
Kurtulmuş, son dönemde yaşanan gelişmelerin kural bazlı dünya sisteminin zayıfladığını gösterdiğini belirterek, uluslararası ilişkiler literatürünün mevcut şartlarda anlamını yitirme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
"Kuralsızlık dönemine giriyoruz"
Dünyada gücü elinde bulunduran aktörlerin sistemi kendi öncelikleri doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, devlet egemenliği ilkesinin tartışmaya açıldığı bir döneme girildiğini ifade etti. Venezuela Devlet Başkanı ve eşinin gece yarısı gözaltına alınmasını örnek gösteren Kurtulmuş, bu gelişmelerin küresel düzende kuralsızlık işareti taşıdığını kaydetti.
İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değinen Kurtulmuş, yaşananların uluslararası toplum tarafından izlendiğini belirtti. İsrail Büyükelçisinin açıklamalarının uluslararası hukuk ve mevcut diplomatik terminoloji açısından tartışma yarattığını söyledi.
"Güçlü olmaktan başka hiçbir şansımız yok"
Kurtulmuş, böyle bir dönemde Türkiye’nin güçlü bir konumda bulunmasının zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir dönemde böyle bir coğrafyada bizim Türkiye olarak güçlü olmaktan başka hiçbir şansımız yoktur” ifadelerini kullandı.
Mazlum toplumların hakkını savunabilecek etkin bir uluslararası mekanizmanın bulunmadığını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’nin kendi geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmesi gerektiğini belirtti.
"Türkiye önemli adımlar atmıştır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt ve Meclis açılış konuşmalarında dile getirdiği “iç kaleyi tahkim etme” vurgusuna işaret eden Kurtulmuş, bu yaklaşımın Türkiye siyasetinin öncelikli başlıklarından biri haline geldiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla birlikte Türkiye’nin önemli adımlar attığını söyledi.
Program, STK temsilcileriyle yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.
