SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Suriye'de peş peşe patlama! Çok sayıda yaralı var

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:27
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 13:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye'de peş peşe patlama! Çok sayıda yaralı var

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver