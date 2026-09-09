Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:27
Haber Güncellenme Tarihi: 09.09.2026 13:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
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Suriye'de peş peşe patlama! Çok sayıda yaralı var
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
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